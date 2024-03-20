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Как Самат Абиш будет отбывать свой условный срок, ответили в МВД

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Самат Абиш
Самат Абиш. Фото: Единая платформа интернет-ресурсов госорганов

В кулуарах мажилиса глава МВД Ержан Саденов рассказал, как осужденный на 8 лет условного срока Самат Абиш будет отбывать свое наказание, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МВД пояснил, что Абиш должен будет находиться на территории Казахстана – "по месту проживания".

"Он находится по месту проживания и будет процедуры соответствующие проходить. Процедура – пробационный контроль. Там в приговоре все это указано – он не должен покидать страну, находиться по месту жительства", – коротко пояснил Саденов.

Напомним, что вчера депутат Ермурат Бапи заявил, что Самата Абиша приговорили к условному сроку на 8 лет.

Дело Самата Абиша

В сентябре 2023 года экс-начальник 5-го департамента КНБ Руслан Искаков на предварительных слушаниях по делу о январских событиях заявил, что исполнял приказ Самата Абиша, но через год после допросов его показания якобы засекретили.

Позже стало известно, что Генпрокуратура ведет досудебное расследование в отношении Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время январских событий.

При этом официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщал, что Абиш находится в Казахстане под подпиской о невыезде. Также дело против Самата Абиша комментировал глава МВД – он отмечал, что полиция не занимается его расследованием, им занимаются спецпрокуроры Генпрокуратуры.

Кроме того, еще в июне 2022 года заместитель главы КНБ Аскар Амерханов сообщал, что бывший первый заместитель председателя КНБ Самат Абиш находится "в орбите следствия".

В конце сентября в Генпрокуратуре прокомментировали возможность побега Самата Абиша из страны. В феврале о деле Абиша вновь высказались в ГП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2071359-kak-samat-abish-budet-otbyvat-svoy-uslovnyy-srok-otvetili-v-mvd/

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