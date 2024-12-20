На вирусное видео с "полицейским из столицы" отреагировали в настоящей полиции

Неизвестные использовали нейросеть для копирования внешности первого заместителя начальника Департамента полиции Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Накануне мы писали, что казахстанцы обсуждают видео с подписью "Ряженый полицейский дозвонился настоящему участковому". На кадрах видно, как мужчина держит в руке телефон и говорит по видеозвонку с мужчиной, одетым в форму правоохранительных органов. Казахстанцы предположили, что видео является дипфейком.

В пресс-службе столичного департамента полиции корреспонденту NUR.KZ прокомментировали видео.

"Департамент полиции города Астаны предупреждает о новом виде мошенничества. Злоумышленник использовал нейросеть для копирования внешности первого заместителя начальника ДП города Астаны и осуществил звонок по видеосвязи.

Столичная полиция настоятельно рекомендует в подобных случаях немедленно прерывать разговор и сообщать на канал "102". Будьте бдительны и не поддавайтесь уловкам мошенников", - сообщили в полиции.

Отметим, что согласно информации на сайте ДП Астаны, должность первого заместителя начальника занимает Эльдар Данияров, который занимает ее с февраля 2024 года.

О том, что такое дипфейк и как не стать жертвой данного вида мошенничества, можно прочитать в нашем материале по данной ссылке.

Отметим, что в текущем году сразу несколько разговоров казахстанцев с мошенниками по видеозвонку попали на видео. Так, в сентябре ударно-целевая группа Cyberpol предотвратила мошенничество в отношении пожилого семейчанина. Мужчина пояснил, что на его телефон поступают звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые под угрозой уголовной ответственности за несуществующие переводы на счета террористических групп соседних государств требовали деньги.

Еще один разговор с мошенниками, которые в тот момент выдавали себя за операторов мобильной связи, в августе опубликовал ДП Астаны.

Другое видео записали в Павлодарской области. Сперва разговор вели якобы с "сотрудницей" eGov, а затем со "старшим уполномоченным КНБ".

Добавим, что в мае этого года в полиции предупредили, что мошенники начали использовать видеозвонки для оформления кредитов на своих жертв. В полиции призвали граждан не принимать вызовы с незнакомых номеров, даже на видео.

Эльдар Данияров. Фото: сайт Департамента полиции Астаны