"Мы за вами бегать должны?": разговор казахстанки с "сотрудником КНБ" сняли на видео

Занимательное видео записали в Павлодарской области. Сперва разговор ведется якобы с "сотрудницей" eGov, а затем со "старшим уполномоченным КНБ", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Видео было опубликовано в официальном аккаунте ведомства в Instagram. Как можно заметить по кадрам, при первом разговоре на телефоне павлодарки высвечивается логотип eGov.

"Больше никакой ответственности нести не будем за мошеннические действия. Ну что это такое, за вами бегать должны?" - отчитывает "сотрудница" по телефону.

"Подождите, пусть они еще раз перезвонят", - отвечает ей женщина.

"Почему он должен вам названивать 200 раз, если он совершал вам звонок несколько раз, а вы просто заблокировали его? Что мне теперь сделать?" - продолжает давить "сотрудница".

"Девушка, вы же видите, я с вами разговариваю. Значит, и с ним поговорю, пусть перезвонит", - говорит женщина.

Далее снят уже звонок от мужчины.

"Беспокоит вас Департамент Комитета национальной безопасности города Астаны, старший уполномоченный Исыбеков Сакен Саинович. Уведомляю вас о том, что на сегодняшний день мы приняли протокол от представителей egov касаемо факта мошенничества в отношении ваших персональных данных", - говорит мужчина спокойным и уверенным голосом.

Стоит отметить, что имя, которым он называется, очень созвучно имени Исабекова Сакена Саиновича - начальника Службы государственной охраны РК, который был назначен на свою должность в 2022 году.

"По протоколу указанная сейчас информация о том, что сегодняшним днем с вами связались якобы операторы салона сотовой связи, в ходе разговора сообщили вам, что ваш номер телефона сейчас будет отключен. Чтобы этого не произошло, вам надо было проговорить код, который они вам отправили. Код этот вы сообщили, разговор на этом у вас завершился. Все верно?" - продолжает объяснять мужчина.

На этом моменте видео прерывается.

"Департамент полиции Павлодарской области просит быть бдительными и не пересылать смс-коды, поступившие на ваш абонентский номер", - предупредили в ведомстве, опубликовавшем видео.

Ранее жители Актюбинской области стали получать письма на "фирменном бланке КНБ", отправленные мошенниками, и подписанные именем уже упомянутого Исабекова Сакена Саиновича. В опубликованном в Сети письме содержится информация о якобы заведенном уголовном деле. Получателя письма уверяют, что произошла "подача сторонних кредитных заявок" и "неоднократные попытки списания личных денежных средств".

В Комитете национальной безопасности Казахстана сделали заявление из-за участившихся случаев мошенничества. Сотрудники КНБ не имеют полномочий предлагать гражданам оформление кредита, перевод денежных средств и совершение иных финансовых операций.