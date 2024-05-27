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Кредит за секунды: не отвечать на незнакомые видеозвонки призывают в полиции Казахстана

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Девушка приняла видеозвонок по мессенджеру
Видеозвонок. Иллюстративное фото: pexels.com

Мошенники начали использовать видеозвонки для оформления кредитов на своих жертв. В полиции призвали граждан не принимать вызовы с незнакомых номеров. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане снова активизировались мошенники, которые в этот раз избрали своим главным инструментом популярный мессенджер WhatsApp. Как рассказывает портал StopFake, преступники совершают через него видеозвонки своим жертвам, а во время разговора пытаются пройти биометрическую проверку в банковских приложениях.

При этом мошенникам хватает всего нескольких секунд видеосвязи, далее они взламывают аккаунт своей жертвы и оформляют на нее кредит. Поэтому в Министерстве внутренних дел РК призвали казахстанцев не отвечать на видеозвонки с незнакомых номеров.

"Мошенники могут позвонить посредством видеозвонка для того, чтобы скопировать себе изображение лица ответившего человека. Были случаи, когда аферисты звонили по видео, копировали изображение лица и проходили верификацию в мобильном банкинге.

Не отвечайте на видеозвонки с незнакомых номеров, особенно иностранных. Если вы все-таки ответили, сразу же оповещайте об этом сотрудников полиции по номеру 102", – предупредили в полиции.

Напомним, аферисты не в первый раз используют WhatsApp для прохождения биометрии. Ранее мы рассказывали о ситуациях, когда мошенники, используя логотипы настоящих банков, звонили по видеосвязи своим жертвам и также пытались пройти биометрию при помощи полученного изображения.

Также некоторые преступники активно используют искусственный интеллект. Во время разговора с жертвой они создают дипфейки – генерируют голоса людей и даже оживляют их фотографии, которые при должной сноровке можно использовать и при прохождении биометрической проверки в банках и микрофинансовых организациях.

Поэтому казахстанцам важно соблюдать правила безопасности и не отвечать на видеозвонки от незнакомых номеров. А, оказавшись в такой ситуации, нужно сразу же сообщить в полицию и для верности сделать запрос в банк о блокировке счетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2107200-kredit-za-sekundy-ne-otvechat-na-neznakomye-videozvonki-prizyvayut-v-policii-kazahstana/

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