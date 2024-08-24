Очередной разговор с мошенниками сняли на видео в Казахстане

В Казахстане сняли на видео очередной разговор с мошенниками, выдающими себя за операторов мобильной связи. Запись опубликовал ДП Астаны на странице в Instagram, передает NUR.KZ.

"Осторожно, мошенники! Они выдают себя за операторов мобильной связи и пытаются получить доступ к СМС-кодам, отправленным на ваш телефон. Уважаемые граждане, важно знать: для вашей безопасности и сохранности ваших средств никогда и никому не сообщайте СМС-коды, полученные на ваш телефон! Помните, что у сим-карты нет срока службы!" - призвали полицейские.

На опубликованных кадрах видно, как женщина разговаривает с позвонившим с номера 1414.

"Номер с окончанием 5491 закончил срок действия. Вы будете менять номер или же продлевать его?" - спрашивает мужской голос.

На что ему отвечают, что будут продлевать.

"Хорошо. На какой срок? 5, 10, 15 лет?" - задает вопросы мужчина.

"20 хочу лет", - отвечает женщина.

"Максимальный срок берете, правильно? Хорошо. Вам сейчас должна была поступить СМС с номером очереди. Посмотрите, поступила? Какой у вас номер очереди?" - интересуется мужчина.

Женщина называет другой номер.

"Данный номер очереди неправильный. Система отображает, что вы неправильно его назвали. Посмотрите внимательно, может цифру неправильно назвали", - говорит мужчина.

Но женщина утверждает, что все озвучила верно.

Напомним, еще весной этого года полицейские предупреждали казахстанцев о новом виде мошенничества. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, аферисты стали выманивать код доступа. Стражи порядка отметили, что если человек сообщает этот код, то он дает разрешение для входа в личный кабинет приложения банка.

А недавно на видео также сняли разговор мошенников с оперуполномоченным группы "Cyberpol" из Петропавловска. Сотруднику полиции предложили "торговать" акциями онлайн.