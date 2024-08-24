Очередной разговор с мошенниками сняли на видео в Казахстане
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В Казахстане сняли на видео очередной разговор с мошенниками, выдающими себя за операторов мобильной связи. Запись опубликовал ДП Астаны на странице в Instagram, передает NUR.KZ.
"Осторожно, мошенники! Они выдают себя за операторов мобильной связи и пытаются получить доступ к СМС-кодам, отправленным на ваш телефон. Уважаемые граждане, важно знать: для вашей безопасности и сохранности ваших средств никогда и никому не сообщайте СМС-коды, полученные на ваш телефон! Помните, что у сим-карты нет срока службы!" - призвали полицейские.
На опубликованных кадрах видно, как женщина разговаривает с позвонившим с номера 1414.
"Номер с окончанием 5491 закончил срок действия. Вы будете менять номер или же продлевать его?" - спрашивает мужской голос.
На что ему отвечают, что будут продлевать.
"Хорошо. На какой срок? 5, 10, 15 лет?" - задает вопросы мужчина.
"20 хочу лет", - отвечает женщина.
"Максимальный срок берете, правильно? Хорошо. Вам сейчас должна была поступить СМС с номером очереди. Посмотрите, поступила? Какой у вас номер очереди?" - интересуется мужчина.
Женщина называет другой номер.
"Данный номер очереди неправильный. Система отображает, что вы неправильно его назвали. Посмотрите внимательно, может цифру неправильно назвали", - говорит мужчина.
Но женщина утверждает, что все озвучила верно.
Напомним, еще весной этого года полицейские предупреждали казахстанцев о новом виде мошенничества. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, аферисты стали выманивать код доступа. Стражи порядка отметили, что если человек сообщает этот код, то он дает разрешение для входа в личный кабинет приложения банка.
А недавно на видео также сняли разговор мошенников с оперуполномоченным группы "Cyberpol" из Петропавловска. Сотруднику полиции предложили "торговать" акциями онлайн.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2152899-ocherednoy-razgovor-s-moshennikami-snyali-na-video-v-kazahstane/