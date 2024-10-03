Подделывают мимику и манеру речи: почему казахстанцы сами переводят деньги мошенникам, рассказал эксперт

Чтобы украсть деньги у казахстанцев, мошенники могут воспользоваться "похищением" личности их самих или знакомых людей. При этом обман могут распознать не все. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) позволило упростить многие процессы, включая и образование. Однако вместе с тем улучшались и технологии обработки голоса и видео в реальном времени – так называемый дипфейк.

О том, как именно происходит обман с дипфейком и что позволяет мошенникам заполучить лица и голоса жертв, редакции NUR.KZ рассказал Роман Третяк, диджитал креатор агентства Aitys Advertising (входит в группу Vostok Group).

Как крадут деньги

Как отмечает эксперт, большинство казахстанцев уже знают, что при сомнительных звонках им лучше всего как можно скорее положить трубку.

Учитывая это, киберпреступники пошли дальше и стали использовать технологии deepfake (дипфейк) – созданные искусственным интеллектом голосовые и видеозвонки от близких знакомых (коллег, друзей и родственников).

"Как правило, «развести» пытаются через мессенджеры – сначала взламывают аккаунт жертвы, затем генерируют образец голоса и накладывают «лицо».

После этого, притворяясь конкретным человеком, мошенники выдумывают историю, подделывают манеру общения (мимика, тембр, часто употребляемые слова, факты из жизни и так далее) и просят всех ближайших знакомых срочно перевести деньги на указанные ими банковскую карту, счет или номер телефона", – сообщает Роман Третяк.

При этом отмечается, что такие технологии широко доступны в Интернете, из-за чего количество подобных случаев увеличивается.

Жертва мошенничества. Иллюстративное фото: Juan Algar/Getty Images

Как происходит "похищение" лица и голоса

Как отмечает эксперт, копировать внешность и голос известных людей легко – фото и видео выступлений полно в интернете.

А вот копировать обычных людей немного сложнее, ведь надо сначала взломать их аккаунт, изучить человека, отыскать минимум 30-60 секунд голосовых записей, подходящие фото, и уже потом начинать рассылку знакомым.

"Один из самых распространенных способов сегодня получить данные о человеке – это заполнить форму для голосования или озвучки каких-то героев в кино.

Ничего не подозревающая жертва сама заполняет все свои данные, номер телефона, записывает голос с различными интонациями и подгружает фото. А дальше дело рук «мастеров», которые изящно «окучивают» его родных и друзей", – сообщает эксперт.

Как можно распознать дипфейк

В открытом доступе существует множество программ, с помощью которых можно в шутку поэкспериментировать над собой и своими родными, создавая простенькое дипфейк-аудио или видео.

Однако они отличаются от тех, что используют злоумышленники, из-за нечеткого или смазанного изображения лица, отсутствия или неестественности мимики, заметными границами наложенного изображения.

Телефонный звонок. Иллюстративное фото: pixabay.com

"Но мошенники используют более продвинутые приложения, способные сгенерировать максимально правдоподобный образ и голос.

В таком случае найти отличия будет сложнее, но это реально – достаточно немного изменить сценарий мошенника: попросить поправить волосы, почесать нос, снять очки и так далее. Как правило, в такой ситуации образ, созданный с помощью дипфейк, начинает сбоить, и это будет заметно", – советует Роман Третяк.

При этом он отмечает, что распознать дипфейк при прослушивании голосового сообщения сложнее. Поэтому, если знакомый человек просит перевести ему деньги, стоит обратить внимание на интонацию, использование характерных слов, монотонность и безэмоциональность голоса.

Замена голоса обычно будет звучать немного роботизировано. Но мошенники могут объяснять это фразами "плохая связь", "камера барахлит", "микрофон глючит" и так далее.

"Лучший способ защитить себя и родных – это переключиться на другой способ общения при малейшем возникновении подозрений. Ведь программы, которые мошенники используют, не так просты, чтобы переключить их сразу с видеозвонка на звонок по номеру телефона, или с одной соцсети на другую.

А также договориться с родными и друзьями о сигнале или фразе, которая может точно подтвердить, что вы разговариваете с реальным человеком, а не дипфейком. Главное держать эту фразу подальше от своих переписок, которые изучат перед тем, как позвонить", – советует эксперт.

Также эксперт привел пример того, как можно подделать лицо человека буквально за пару минут, используя приложение для дипфейка с лицами голливудских актеров. Видно, как картинка может "не ломаться" даже из-за движения волос или изменения освещения.

Ранее мы рассказывали, как отличить звонки от мошенников и реальных банковских сотрудников.