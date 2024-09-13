"Сердце уже закололо": казахстанца попросили подыграть при разговоре с мошенником (видео)

Ударно-целевая группа Cyberpol предотвратила мошенничество в отношении пожилого семейчанина. Разговор мужчины был снят на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Абай.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, 12 сентября к сотрудникам ударно-целевой группы Cyberpol ДП области Абай обратился 64-летний житель Семея.

Мужчина пояснил, что на его телефон поступают неоднократные звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые под угрозой уголовной ответственности за несуществующие переводы на счета террористических групп соседних государств требовали деньги.

В ходе дальнейшей беседы полицейские подробнее опросили горожанина и установили, что в течение двух часов с нескольких абонентских номеров к нему позвонил мужчина, представляясь сотрудником правоохранительного органа "по особым поручениям", и сообщил, что неизвестные лица с его счета осуществляли перевод денежных средств на счета террористов. В связи с тем, что он якобы понимает, что семейчанин не имеет к этому никакого отношения, он хочет "оказать помощь", заморозив сумму в размере 3 млн тенге, которую он должен был взять в кредит.

А для того, чтобы предотвратить уголовную ответственность, необходимо денежные средства перевести на указанный счет через платежный терминал.

"К тому же для того, чтобы удостовериться в действиях горожанина, сетевые аферисты попросили положить сотовый телефон с включенной камерой так, чтобы видеть все действия вплоть до перевода денежных средств.

Сотрудники полиции попросили пожилого мужчину сразу подыграть аферисту, объяснив, что, узнав счет перевода, можно выйти на злоумышленника или заблокировать его счет, оградив уже других граждан от мошенничества", - пояснили в ДП области Абай.

"Как я буду скидывать по одной тысяче, я даже не знаю. Я никогда этим не занимался, честно скажу", - говорит семейчанин.

"Это у вас шесть пачек по 500 тысяч или как?" - переспрашивает звонивший.

"Две большие пачки - 2 миллиона и маленькая пачка - мелочь рассыпанная. Как это я все скидывать буду, а? До утра стоять буду. Можно я в кассу куда-нибудь сдам?" - интересуется мужчина.

"Нет, если бы возможность была, мы бы это сделали. Ничего страшного", - отвечает человек на другом конце.

"Не только нервы, сердце уже закололо", - говорит горожанин.

"Да я представляю. Только прошу вас очень сильно, вы вот пропали со связи на 30 минут, я получил дисциплинарный выговор от вышестоящего руководства, потому что, поймите правильно, я также ответственен за деньги, которые у вас находятся на руках", - сообщил звонивший.

Как добавили в ДП области Абай, мужчина выразил слова благодарности полицейским, которые вместе с ним проследовали в банки, где он уже успел взять кредиты, и заверили, что его безопасности ничего не угрожает.

Напомним, ранее на видео также сняли разговор мошенников с оперуполномоченным группы Cyberpol из Петропавловска. Сотруднику полиции предложили "торговать" акциями онлайн.

А в Астане на видео попал разговор с мошенниками, выдающими себя за операторов мобильной связи. На опубликованных кадрах было видно, как женщина ведет беседу с позвонившим с номера 1414. Человек заявил, что у нее закончился срок действия SIM-карты и пытался узнать СМС-код, отправленный на ее телефон.