"Даже губы не шевелятся": разговор с "полицейским" встревожил казахстанцев (видео)

Казахстанцы обсуждают видео, на котором, предположительно, участковый по видео поговорил с мужчиной, представившимся казахстанским полицейским, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Poleznyi_ekibastuzets несколько дней назад было опубликовано видео с подписью "Ряженый полицейский дозвонился настоящему участковому". На кадрах видно, как мужчина в одежде, похожую на форму полиции Казахстана, держит в руке телефон и говорит по видеозвонку.

На кадрах видно, что в качестве собеседника выступает мужчина, также одетый в форму правоохранительных органов Казахстана. Однако подписчики группы отметили, что изображение может быть дипфейком.

"У него даже губы не шевелятся, только глаза моргают", "Если кто не понял, то по видеозвонку - ИИ", "Берегите стариков", - написали подписчики.

Судя по видео, мужчина, которому был совершен звонок, также понял, что разговаривает с мошенниками. В ходе разговора он несколько раз попросил назвать столицу страны, в которой якобы работает звонивший. Звонивший смог назвать Астану, но когда его попросили говорить на казахском языке, тот бросил трубку.

На данный момент неизвестно, когда и где было снято данное видео. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службы МВД и Департамента полиции Павлодарской области.

Несмотря на происхождение названия паблика, в пресс-службе ДП Павлодарской области подчеркнули, что видео точно снято не в их регионе, а эмблема полиции на видео уже устарела.

"Обращений от граждан не поступало", - добавили в полиции.

Мы также обратились за комментарием в полицию Астаны, но пока не получили ответа.

Отметим, что в текущем году сразу несколько разговоров казахстанцев с мошенниками по видеозвонку попали на видео. Так, в сентябре ударно-целевая группа Cyberpol предотвратила мошенничество в отношении пожилого семейчанина. Мужчина пояснил, что на его телефон поступают звонки от лжесотрудников правоохранительных органов, которые под угрозой уголовной ответственности за несуществующие переводы на счета террористических групп соседних государств требовали деньги.

Еще один разговор с мошенниками, которые в тот момент выдавали себя за операторов мобильной связи, в августе опубликовал ДП Астаны.

Другое видео записали в Павлодарской области. Сперва разговор вели якобы с "сотрудницей" eGov, а затем со "старшим уполномоченным КНБ".

Добавим, что в мае этого года в полиции предупредили, что мошенники начали использовать видеозвонки для оформления кредитов на своих жертв. В полиции призвали граждан не принимать вызовы с незнакомых номеров, даже на видео.