Семейную пару задержали в Алматы

В Алматы стражами порядка задержана семейная пара по подозрению в незаконном изготовлении и хранении наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

МВД совместно с КНБ в Алматы задержана молодая семейная пара, сообщает медиапортал МВД. Они подозреваются в незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ.

"Они действовали по алгоритму, полученному от куратора в мессенджере Telegram. Далее подозреваемые забирали прекурсоры для изготовления синтетических наркотиков. Готовую продукцию расфасовывали для дальнейшего сбыта через закладки.

При проведении обыска в доме изъято около 270 разовых доз, а также необходимые компоненты и оборудование. Проводятся следственные действия. Назначены экспертизы", - сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Пара водворена в изолятор временного содержания.

Отметим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

В ноябре сообщалось, что в Алматы полицейские задержали семейную пару, которая подозревается в рекламе наркотических средств. При личном обыске у задержанных изъяты аэрозольная краска, сотовый телефон, медицинские пипетки, трафареты с адресами наркосайтов, "подработки" и другой "художественный" инвентарь. Оба задержанных - наркозависимые и употребляют мефедрон.

В начале осени в Алатауском районе Алматы задержаны супруги, подозреваемые в организации нарколаборатории. В их квартире найден мефедрон и лабораторное оборудование.

Отметим, что в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане. Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

Также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.

В августе сообщалось, что депутаты рассматривают вопрос ужесточения ответственности за производство наркотиков до пожизненного лишения свободы. Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования.

А на днях стало известно, что закладчики наркотиков могут получить возможность выйти по УДО в Казахстане.