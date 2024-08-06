Почему за производство наркотиков в Казахстане хотят ввести пожизненное, объяснили в МВД

Депутатами рассматривается вопрос ужесточения ответственности за производство наркотиков до пожизненного лишения свободы. Для чего это делается, объяснили в МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

В ведомстве озвучили статистику по подобным преступлениям - за семь месяцев этого года полицией ликвидировано 24 подпольных наркопроизводства, которые специализировались исключительно на синтетических наркотиках.

Полицейские отмечают рост числа нарколабораторий.

Только в Алматы установлено 11 таких фактов, за последние две недели в мегаполисе ликвидированы две нарколаборатории.

Второе место заняла Алматинская область - там ликвидировано семь незаконных производств синтетических наркотиков.

У наркопроизводителей изъято более 200 кг готовой к употреблению "синтетики" и свыше двух тонн прекурсоров.

Стражи порядка рассказали, что в конце июля задержаны трое астанчан: парень и две девушки. Они, по данным МВД, за 800 тыс. тенге арендовали дом в садовом товариществе "Домостроитель" и организовали там производство мефедрона.

"Все оборудование и химикаты были заказаны дистанционно и получены в оговоренных местах-схронах. У “лаборантов” изъято 20 кг готового наркотика, 250 литров прекурсоров и химическое оборудование", - сообщили полицейские.

А через десять дней полицейскими задержан 23-летний алматинец по подозрению в хранении наркотиков. При обыске на крыше дома, где проживал подозреваемый, изъят мефедрон, прекурсоры, респираторная маска, оборудование для синтеза наркотиков.

"Его "виртуальные" кураторы обещали заплатить 1,5 млн тенге за килограмм готового наркотика. В настоящее время эксперты оценивают точное количество наркотиков, но уже сейчас ясно, что молодой человек проведет около 15 лет в местах лишения свободы за производство наркотиков в особо крупном размере", - заявили в МВД.

Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования.

Отмечается, что уже введена уголовная ответственность за оборот химического оборудования, используемого в производстве наркотиков.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в мажилисе рассматривается законопроект, ужесточающий наказание за производство наркотиков вплоть до пожизненного лишения свободы.

Эти инициативы поддерживаются обществом, подчеркнули в МВД.

"Сейчас на рассмотрение поступили две петиции, созданные гражданами, выступающими против снижения сроков наказания за распространение наркотиков и усиление ответственности за их производство", - отметили в МВД.

В мае этого года депутат Снежанна Имашева сообщила, что анализ текущей наркоситуации в стране свидетельствует об активизации в Казахстане преступной деятельности по налаживанию сети подпольного производства синтетических наркотиков.

Она отмечала, что ответственность за незаконный оборот прекурсоров внутри страны отсутствует.

Еще депутаты предложили ввести уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, которые стали предметом злоупотребления, особенно среди подростков.

Помимо этого депутаты предложили приравнять незаконное производство наркотиков к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.