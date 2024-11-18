Предлагали "легкий" заработок: семейную пару задержали в Алматы

В Алматы полицейские задержали семейную пару, которая подозревается в рекламе наркотических средств, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Как сообщает полиция Алматы в Instagram, задержанные супруги подозреваются в рекламе наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, прекурсоров.

"При личном обыске у задержанных изъяты аэрозольная краска, сотовый телефон, медицинские пипетки, трафареты с адресами наркосайтов, "подработки" и другой "художественный" инвентарь.

Установлено, что оба задержанных - наркозависимые и употребляют мефедрон. А с некоторых пор пара за денежное вознаграждение стала наносить на фасады зданий наркорекламу, за что были задержаны и взяты под стражу. По данному факту в отделе полиции начато досудебное расследование", - информировал начальник Управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Данияр Мендебаев.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация, по данным полиции, в интересах следствия распространению не подлежит.

На днях 22-летнего алматинца задержали по подозрению в рекламе наркотиков - он расклеивал афиши с соответствующими QR-кодами.

Ранее в Алматы были также задержаны лица за размещение листовок с рекламой наркотиков - возбуждено уголовное дело. Задержанные при себе имели более 300 листовок с изображением QR-кода, при переходе по которому идет отсылка в Telegram-канал реализации наркотических средств.

Сообщалось также, что афишу концерта популярной группы с QR-кодом продажи наркотиков расклеивали на территории южной столицы - задержаны трое.

Мы также писали, что в Алматы размещали рекламу наркотиков - молодые люди орудовали в ночное время суток. Для своих "художеств" они использовали масштабные площадки, например, бетонные стены в переходах.

Согласно статье 299-1 УК РК, пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров наказывается лишением свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Те же действия, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) в организациях образования, а также на объектах массового скопления людей;

4) с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ;

5) с использованием служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.