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Семейную пару задержали в ходе спецоперации в Алматы (видео)

Опубликовано:

Лабораторное оборудование нашли полицейские
Лабораторное оборудование нашли полицейские. Кадр из видео: polisia.kz

В Алатауском районе Алматы задержаны супруги, подозреваемые в организации нарколаборатории. В их квартире найден мефедрон и лабораторное оборудование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, спецоперация по задержанию наркодельцов проведена в рамках отработки "Қарасора" при содействии сотрудников ДКНБ по городу Алматы.

"Подозреваемые были задержаны у дома. У них найдены кристаллизованное вещество белого цвета, стеклянный поднос с наслоениями белого цвета и деньги.

А уже в доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы, стеклянные колбы, ноутбуки, 265 тысяч тенге, вещество зеленого цвета, растительного происхождения, с специфическим запахом, и другой инвентарь", — информировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. Оба подозреваемых водворены в ИВС, сообщается в публикации.

Напомним, в августе сообщалось, что депутаты рассматривают вопрос ужесточения ответственности за производство наркотиков до пожизненного лишения свободы. Как пояснили в департаменте по противодействию наркопреступности МВД, рост таких преступлений требует выработки дополнительных мер реагирования.

В мае в МВД заявили, что Казахстан стал эпицентром производства наркотиков в Центральной Азии. Как сообщили правоохранители, за последние 4 года оборот "синтетики" увеличился в стране в 10 раз.

Ранее в середине марта Касым-Жомарт Токаев высказывался о проблеме производства и употребления наркотиков в Казахстане. Тогда президент предлагал максимально усилить ответственность за производство наркотических веществ, приравняв его к самым тяжким преступлениям.

Также президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании коллегии МВД, требовал усилить борьбу с распространением наркотиков в стране.

А в конце января депутат Даулет Турлыханов отмечал, что масштабы распространения наркотиков в Казахстане могут угрожать стране.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2156679-semeynuyu-paru-podozrevayut-v-izgotovlenii-narkotikov-na-domu-v-almaty/

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