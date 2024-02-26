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Нападение на водителя скорой помощи произошло в Карагандинской области (видео)

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Погром в салоне скорой помощи в Темиртау
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/temirtau.city

В Темиртау двое мужчин напали на водителя скорой помощи. Правоохранители их задержали по "горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Информация появилась в социальных сетях. На распространяемом видео говорится, что двое неизвестных напали на водителя скорой помощи, ударили его ногой в область груди, повредили спецтранспорт, забрали некоторые вещи и скрылись в неизвестном направлении.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. В ведомстве сообщили, что нападение произошло ночью 26 февраля. Подозреваемые уже задержаны.

"26 февраля около 01.00 в Темиртау во дворе многоэтажного дома неизвестные нанесли телесные повреждения 45-летнему водителю бригады скорой помощи, который с медперсоналом прибыл на вызов.

В результате потерпевший обратился в медицинское учреждение без госпитализации. Полицейские по "горячим следам" задержали двух подозреваемых в возрасте 25 и 29 лет. Они водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

На сегодняшний день по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в конце января в Сети появилось видео избиения водителя скорой помощи в Караганде. Сообщалось, что инцидент произошел из-за того, что горожанину не понравилось, как припарковали автомобиль.

Экс-министр здравоохранения Ажар Гиният рассказывала о состоянии потерпевшего. По ее словам, у водителя диагностировали сотрясение мозга, перелом спинки носа, закрытый перелом ребер и гематому глаза.

Позже подробностями конфликта поделился и сам водитель.

Подозреваемый был объявлен в розыск и спустя несколько дней его задержали в Каркаралинском районе. Он признался в содеянном и записал видеообращение, в котором попросил прощения у всех казахстанцев и потерпевшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2063020-napadenie-na-voditelya-skoroy-pomoschi-proizoshlo-v-karagandinskoy-oblasti-video/

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