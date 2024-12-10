Пассажира, разгромившего кабину водителя автобуса, задержали в Алматы
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В Алматы полицейские установили и задержали мужчину, который разбил стекло в кабмине водителя автобуса, передает телеканал "Астана".
Видеоролик ранее появился в соцсетях.
Как писали авторы поста, инцидент произошел на маршруте 120 А.
На кадрах видно, как агрессивно настроенный мужчина ругается с водителем и разбивает стекло. Причину конфликта сейчас выясняют полицейские.
Самого мужчину уже задержали. По факту заведено уголовное дело.
"Личность подозреваемого была сразу же установлена. Он был задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.
К сожалению, аналогичные факты в практике не единичны. Все это указывает на низкую дисциплинированность некоторых граждан и на их нежелание подчинятся букве закона", – прокомментировали в полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198216-passazhira-razgromivshego-kabinu-voditelya-avtobusa-zaderzhali-v-almaty/