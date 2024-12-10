Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пассажира, разгромившего кабину водителя автобуса, задержали в Алматы

Опубликовано:

Автобус у остановки
Автобус. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы полицейские установили и задержали мужчину, который разбил стекло в кабмине водителя автобуса, передает телеканал "Астана".

Видеоролик ранее появился в соцсетях.

Как писали авторы поста, инцидент произошел на маршруте 120 А.

На кадрах видно, как агрессивно настроенный мужчина ругается с водителем и разбивает стекло. Причину конфликта сейчас выясняют полицейские.

Самого мужчину уже задержали. По факту заведено уголовное дело.

"Личность подозреваемого была сразу же установлена. Он был задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.

К сожалению, аналогичные факты в практике не единичны. Все это указывает на низкую дисциплинированность некоторых граждан и на их нежелание подчинятся букве закона", – прокомментировали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198216-passazhira-razgromivshego-kabinu-voditelya-avtobusa-zaderzhali-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie