Пассажира, разгромившего кабину водителя автобуса, задержали в Алматы

В Алматы полицейские установили и задержали мужчину, который разбил стекло в кабмине водителя автобуса, передает телеканал "Астана".

Видеоролик ранее появился в соцсетях.

Как писали авторы поста, инцидент произошел на маршруте 120 А.

На кадрах видно, как агрессивно настроенный мужчина ругается с водителем и разбивает стекло. Причину конфликта сейчас выясняют полицейские.

Самого мужчину уже задержали. По факту заведено уголовное дело.

"Личность подозреваемого была сразу же установлена. Он был задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.

К сожалению, аналогичные факты в практике не единичны. Все это указывает на низкую дисциплинированность некоторых граждан и на их нежелание подчинятся букве закона", – прокомментировали в полиции.