"Силой выталкивал из автобуса": конфликт контролера и пассажира попал на видео в Астане

В Сети опубликовано видео конфликта пассажира и контролера, который пытался силой выпроводить мужчину из салона автобуса. Инцидент прокомментировали в пресс-службе CTS, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в группе в Facebook. Согласно информации из поста под видео, инцидент произошел утром 21 октября в одном из автобусов в Астане.

"Мы, находящиеся в автобусе, наблюдали такую картину. Пожилой мужчина по какой - то причине не мог показать оплату в телефоне. За что его проверяющий силой выталкивал из автобуса. На остановке стояли минут 10-12. Ни на какие уговоры проверяющий не реагировал. Из его уст сыпалась такая брань, что невозможно было слушать. Автобус был почти полный. Кажется, что возраст мужчины - пенсионный", - отмечает автор видео.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе транспортной компании CTS, работник контрольно-линейной службы ТОО "Автопарк №7" был вызван в офис для выяснения обстоятельств произошедшего.

Со слов контролера, 21 октября при осуществлении мониторинга маршрута №48 один из пассажиров (мужчина 55-60 лет) отказался показывать факт оплаты проезда и возмущался на то, что часто проверяют оплату за проезд в общественном транспорте, также нецензурно выражался в адрес работника.

"После работник попросил данного пассажира выйти с автобуса, так как он не подтвердил факт оплаты. Далее на остановочном пункте "ул. Уалиханова" работник вышел с автобуса вместе данным пассажиром, где между ними произошла словесная перепалка, и пассажир сказал, что вызовет наряд 102, но так и не вызвал.

В этот момент на остановочный пункт подъехал маршрут №2, и они оба сели на этот автобус, где произошел данный инцидент. Руководством автопарка с работником Айнабековым С.Б. будет расторгнут трудовой договор в связи с несоответствием занимаемой должности", - говорится в сообщении компании.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Ранее в Сети ранее было опубликовано видео, на котором несколько человек избивают подростка в одном из автобусов Астаны. Видео прокомментировали в пресс-службе ДП города, сообщив, что проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей правонарушителей. В отношении лиц будут приняты меры в соответствии с законодательством.

В конце июля сообщалось, что в Қонаеве пассажира изрезали ножом в автобусе. Преступление прокомментировали в городской полиции, сообщив, что по факту возбуждено дело, а нападавший - задержан.

Этим летом мы писали, что пассажир ударил по лицу водителя общественного транспорта в Актау. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Водителю пришлось обратиться за медпомощью.

В сентябре в Алматы произошел конфликт водителя автобуса и пассажира. Сообщалось, что неадекватный пассажир угрожал водителю автобуса. Также пассажир затем перешел к агрессивным действиям, разбив стекло транспортного средства. В полиции сообщили, что нарушителя привлекли к ответственности.

Осенью прошлого года в Актобе на видео попал инцидент в автобусе - мужчина ударил одного из пассажиров и сбежал через окно. Подозреваемого нашла полиция.

Тогда же в Сети появилось видео драки молодого человека и пожилого мужчины в автобусе в Семее. К ответственности привлекли обоих участников конфликта.