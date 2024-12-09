Кабину водителя автобуса разбили в Алматы (видео)

Полиция Алматы проводит проверку информации о том, что на водителя маршрутного автобуса напал пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Instagram-аккаунте Dorogi_almaty_official опубликовали видео, на кадрах которого видно разгромленный салон автобуса №120. На видео зафиксировано, как люди выходят из автобуса, в котором разбита стеклянная кабина водителя.

"Автобус 120А. Пассажир напал на водителя, разбил стекло", - написано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту управлением полиции Алатауского района проводится проверка. Правонарушитель непременно будет задержан и привлечен к ответственности.

Вместе с тем полиция Алматы, напоминая о принципе "Закон и порядок", призывает граждан к неукоснительному соблюдению законодательства РК", - сообщили в ДП.

Отметим, что за последние несколько месяцев в Алматы произошло уже несколько конфликтов между пассажирами и водителями автобусов. Так, в ноябре этого года контролера автобуса ранили ножом после ссоры с прохожим из-за курения.

В октябре в Сети опубликовали видео конфликта пассажира и контролера, который пытался силой выпроводить мужчину из салона автобуса. После в полиции Алматы раскрыли подробности нападения на водителя автобуса - в ходе конфликта неизвестный угрожал ему строительным ножом.

До этого драка мужчины с водителем автобуса также попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.

В сентябре драка произошла еще в одном из автобусов Алматы. Тогда трое мужчин набросились на пассажира и начали его избивать, после чего водитель остановил автобус.

В начале сентября произошел другой конфликт пассажира с водителем автобуса. По словам очевидцев, пассажир разбил стекло автобуса.