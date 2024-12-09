Пожилой пассажир автобуса напал на школьницу в Алматы

В Сети распространилось видео инцидента, произошедшего в автобусе в Алматы: пожилой мужчина напал на школьницу. Случай прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видеозапись происшествия, сделанная пострадавшей школьницей, появилась в Instagram-аккаунте Kris.p.karasai.

"Я хочу поделиться, 60.12.2024 в Алматы, в 45 автобусе с часу до двух на меня (несовершеннолетнюю школьницу) напал старый мужчина. Скорее всего, он был в алкогольном опьянении. Началось все с пинка по ноге, чтобы я проснулась, затем - словесные высказывания, а после он ударил меня по лицу, сорвал и сломал очки. Заявление подано", - говорится в публикации.

На видео действительно виден агрессивный пожилой мужчина, нападающий на автора съемки, другие пассажиры автобуса, удерживающие его руки после удара, а затем - демонстрируемые девочкой сломанные очки.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием по ситуации в полицию Алматы.

"По данному факту Управлением полиции Ауэзовского района проводится расследование. Личность правонарушителя установлена, он задержан. Действиям фигуранта будет дана правовая оценка", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Добавим, также сегодня сообщалось, что полиция Алматы проводит проверку из-за разгромленного салона автобуса 120А. В Сети утверждают, что пассажир напал на водителя и разбил стекло.

Отметим, что за последние несколько месяцев в Алматы произошло уже несколько конфликтов в общественном транспорте. Так, в ноябре этого года контролера автобуса ранили ножом после ссоры с прохожим из-за курения.

В октябре в Сети опубликовали видео конфликта пассажира и контролера, который пытался силой выпроводить мужчину из салона автобуса. После в полиции Алматы раскрыли подробности нападения на водителя автобуса - в ходе конфликта неизвестный угрожал ему строительным ножом.

До этого драка мужчины с водителем автобуса также попала на видео в Алматы - инцидент сняли очевидцы. В пресс-службе ДП прокомментировали произошедшее.

В сентябре драка произошла еще в одном из автобусов Алматы. Тогда трое мужчин набросились на пассажира и начали его избивать, после чего водитель остановил автобус.

В начале сентября произошел другой конфликт пассажира с водителем автобуса. По словам очевидцев, пассажир разбил стекло автобуса.