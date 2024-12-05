Полиция объявила в розыск мужчину, сбежавшего из-под конвоя в Алматы

Полиция Алматы опубликовала ориентировку на мужчину, который вчера сбежал из автомобиля конвоя, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции южной столицы.

"Полиция города Алматы разыскивает гражданина Аубакри К. Е. 1996 года рождения, который минувшим вечером совершил побег из автотранспорта конвоирования", – говорится в сообщении правоохранителей.

Приметы разыскиваемого: рост – 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Особые приметы: нос искривленный.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 8-701-758-67-60; 8-778-158-54-44; 254-40-42 или 102.

Напомним, вчера стало известно, что в Алматы мужчина, задержанный по подозрению в краже, совершил побег из машины конвойной службы. Сбежавшего объявили в розыск, а в самом департаменте полиции начали служебную проверку.

"Начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности. Обстоятельства произошедшего уточняются", – сообщали в ДП.

Отметим, что, согласно статье 426 УК РК, побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное:

группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, –

наказывается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет.

Однако лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в места заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, предусмотренными пунктами 2 и 3 части второй этой статьи.

Напомним, ранее в октябре из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

В ДП Алматинской области добавили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности.

В результате оперативно-розыскных мероприятий совершивший побег был задержан через несколько дней в Алматинской области, на окраине села Теренкара. К слову, видео задержания было снято с помощью дрона.

По итогам служебной проверки за громкий побег из талгарского ИВС должностей лишились начальник изолятора и его подчиненный, еще 10 человек привлекли к ответственности.