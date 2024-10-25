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Эзотерика

"Заметили около магазина": задержание сбежавшего из ИВС в Талгаре сняли на видео с помощью дрона

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Задержание подозреваемого
Задержание подозреваемого. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В социальных сетях распространяется видео, снятое с дрона. На кадрах запечатлен момент задержания сбежавшего из ИВС Талгара, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, передает NUR.KZ.

Видео появилось в паблике kris_p_talgar в Instagram. В описании к видео утверждается, что дрон принадлежит ДЧС Алматинской области.

При обследовании дачных массивов подозреваемый был обнаружен сотрудником ДЧС Алматинской области, после он незамедлительно сообщил о местонахождении подозреваемого оперативной группе ДП.

"Его заметили около магазина. После чего полиция подключила к поискам человека с дроном. Видео скинули в группу села”, - цитируют местного жителя Сабыра Шогана.

В пресс-службе ДЧС области корреспонденту NUR.KZ подтвердили подлинность видео, и информацию о том, что дрон принадлежит департаменту.

Ранее стало известно, что в Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании, сбежавший из ИВС в Талгаре несколько дней назад. Позже в соцсетях появилось видео задержания мужчины.

Как сообщили в департаменте полиции, подозреваемый вновь водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

Напомним, на днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.

Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.

По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

В ДП Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.

Вчера, комментируя произошедшее, замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178837-zametili-okolo-magazina-zaderzhanie-sbezhavshego-iz-ivs-v-talgare-snyali-na-video-s-pomoshchyu-drona/

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