"Заметили около магазина": задержание сбежавшего из ИВС в Талгаре сняли на видео с помощью дрона
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В социальных сетях распространяется видео, снятое с дрона. На кадрах запечатлен момент задержания сбежавшего из ИВС Талгара, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, передает NUR.KZ.
Видео появилось в паблике kris_p_talgar в Instagram. В описании к видео утверждается, что дрон принадлежит ДЧС Алматинской области.
При обследовании дачных массивов подозреваемый был обнаружен сотрудником ДЧС Алматинской области, после он незамедлительно сообщил о местонахождении подозреваемого оперативной группе ДП.
"Его заметили около магазина. После чего полиция подключила к поискам человека с дроном. Видео скинули в группу села”, - цитируют местного жителя Сабыра Шогана.
В пресс-службе ДЧС области корреспонденту NUR.KZ подтвердили подлинность видео, и информацию о том, что дрон принадлежит департаменту.
Ранее стало известно, что в Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании, сбежавший из ИВС в Талгаре несколько дней назад. Позже в соцсетях появилось видео задержания мужчины.
Как сообщили в департаменте полиции, подозреваемый вновь водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.
Напомним, на днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.
Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.
Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.
По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.
В ДП Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.
Вчера, комментируя произошедшее, замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178837-zametili-okolo-magazina-zaderzhanie-sbezhavshego-iz-ivs-v-talgare-snyali-na-video-s-pomoshchyu-drona/