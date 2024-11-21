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12 человек наказали после побега из ИВС в Талгаре, заявили в полиции

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Задержание подозреваемого.
Задержание подозреваемого. Фото: instagram.com/police_almobl

За громкий побег из талгарского ИВС должностей лишились начальник изолятора и его подчиненный, еще 10 человек привлекли к ответственности, сообщает сайт телеканала KTK.

25 октября, напомним, в Алматинской области был задержан мужчина, сбежавший из ИВС в Талгаре.

По новой информации телеканала KTK, за побег наказали 12 сотрудников.

"По итогам служебной проверки приняты строгие меры: 12 сотрудников, в том числе ряд руководителей, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Начальник и ответственный сотрудник ИВС уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Вместе с тем по факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование", - прокомментировала официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Напомним, в октябре из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого. По словам соседей, подозреваемый жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

Комментируя произошедшее, замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности. К слову, видео задержания сбежавшего из ИВС в Талгаре было снято с помощью дрона.

Источник: KTK

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190878-pobeg-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-iz-ivs-v-talgare-12-chelovek-ponesli-nakazanie/

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