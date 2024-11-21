12 человек наказали после побега из ИВС в Талгаре, заявили в полиции

За громкий побег из талгарского ИВС должностей лишились начальник изолятора и его подчиненный, еще 10 человек привлекли к ответственности, сообщает сайт телеканала KTK.

25 октября, напомним, в Алматинской области был задержан мужчина, сбежавший из ИВС в Талгаре.

По новой информации телеканала KTK, за побег наказали 12 сотрудников.

"По итогам служебной проверки приняты строгие меры: 12 сотрудников, в том числе ряд руководителей, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Начальник и ответственный сотрудник ИВС уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Вместе с тем по факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование", - прокомментировала официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Напомним, в октябре из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого. По словам соседей, подозреваемый жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

Комментируя произошедшее, замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности. К слову, видео задержания сбежавшего из ИВС в Талгаре было снято с помощью дрона.

Источник: KTK