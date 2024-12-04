Задержанный полицией мужчина сбежал от конвойной службы в Алматы

Сегодня, 4 декабря, в Алматы из машины конвойной службы совершил побег задержанный по подозрению в краже. Объявлен розыск и одновременно начата служебная проверка, передает NUR.KZ.

Подробности инцидента корреспонденту NUR.KZ сообщили в полиции Алматы.

"В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы.

Одновременно начата служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Виновные лица, допустившие нарушение, будут привлечены к строгой ответственности.

Обстоятельства произошедшего уточняются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в октябре из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

В ДП Алматинской области добавили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности.

В результате оперативно-розыскных мероприятий совершивший побег был задержан через несколько дней в Алматинской области, на окраине села Теренкара. К слову, видео задержания было снято с помощью дрона.

По итогам служебной проверки за громкий побег из талгарского ИВС должностей лишились начальник изолятора и его подчиненный, еще 10 человек привлекли к ответственности.