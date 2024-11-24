Казахстанского чиновника уличили во взятках во время ЧС из-за паводков

В Актюбинской области бывший чиновник из Уилского района осужден за взятки во время ликвидации последствий паводков. Этим же приговором за дачу взятки осужден и директор подрядной фирмы.

В Уилском районе, сильно пострадавшем от весеннего паводка, выявлен коррупционный скандал. Как сообщает региональное издание "Диапазон", бывший руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Айнат Казмагамбетов признан виновным в получении взяток от подрядчиков во время восстановительных работ.

Сообщается, что 42-летний Казмагамбетов заступил на должность 11 марта текущего года, а уже в апреле совершил первое коррупционное преступление. После разрушительного паводка, вызвавшего повреждения домов, линий электропередач и дорог, в районе была объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. Для оценки ущерба и составления смет на ремонтные работы отдел архитектуры заключил договор с ТОО "Проектная фирма Жоба НС".

По материалам дела, Казмагамбетов потребовал от представителя подрядной фирмы взятку в размере 100 тысяч тенге за общее покровительство и заключение договора. Средства были перечислены ему после расчетов с компанией.

Второй эпизод коррупции произошел летом. Чиновник потребовал взятку от другого подрядчика, директора ТОО "BaitanatStroy", предложившего 10% от суммы договора для "решения вопроса". Сумма сделки по реконструкции линии электропередач составила более 31 миллиона тенге, а размер взятки достиг 500 тысяч тенге.

Казмагамбетов полностью признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокуратурой, чтобы получить минимальное наказание. 15 ноября суд в Актобе вынес приговор: экс-чиновник оштрафован на 21 миллион тенге и пожизненно лишен права работать на госслужбе.

Также осужден директор подрядной фирмы, передавший взятку. Ему назначен штраф в размере 10 миллионов тенге и запрет на работу в государственных структурах.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, недавно стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. На днях стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.