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Соседи рассказали о сбежавшем из ИВС в Талгаре подозреваемом в изнасиловании

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Жительница Талгара поговорила с журналистами
Журналисты поговорили с соседями сбежавшего из ИВС. Кадр из видео: ktk.kz

В Талгаре разыскивают подозреваемого в изнасиловании, который сбежал прямо из ИВС в районном управлении полиции. Подробности происшествия рассказали соседи, передает телеканал КТК.

Мужчина сбежал из ИВС при управлении полиции Талгарского района. Это здание огорожено высоким забором и колючей проволокой. Оно находится недалеко от центра Талгара. Побег заметили в 17 часов. Полицейские говорят: для поисков задействовали все силы.

Известно, что беглецу 26 лет. Его дом полицейские взяли под контроль. Родственники ни с кем общаться не желают.

По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

"У них в доме жила девочка, которая приходилась подозреваемому племянницей. Об изнасиловании она даже близким не сказала. Потому что знала, что обидчик находится с ней дома. О том, что случилось, как-то узнали учителя пострадавшей. Они сообщили матери. Говорят, изнасилование произошло дома во время летних каникул", - рассказала Фатима Отемисова.

Талгарцы, которые живут рядом с изолятором, сильно напуганы. Говорят, подобные ЧП здесь уже случались. Беглецы ловко прятались в чужих огородах.

"Иногда вроде бы выбегают вот эти же тюремщики, видите. У них ЧП же бывают - у нас всегда говорят вот, например: "Жители, не выходите на улицу". Я ради себя не боюсь, я ради детей боюсь. Понимаете? Они же заходят через огород, видите. Там все открыто же. Они через огород, одного поймали в тот раз", - поделилась жительница Талгара Айжана Рахимова.

На территории управления полиции много видеокамер, на контрольно-пропускном пункте работают дежурные. Но, как подозреваемый покинул изолятор, объяснить никто не может.

"Из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования, гражданин К. В настоящее время все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции", - сообщила официальный представитель ДП Алматинской области Меруерт Морякова.

Полицейские обходят общественные места, просматривают видео с камер наблюдения, показывают ориентировки прохожим. Но пока никаких результатов.

Рост беглеца - около 180 сантиметров. Телосложение плотное, волосы темные, стрижка короткая. Мужчина был в черной одежде и обуви. Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.

Напомним, из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

В ДП Алматинской области добавили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177714-sosedi-rasskazali-o-sbezhavshem-iz-ivs-v-talgare-podozrevaemom-v-iznasilovanii/

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