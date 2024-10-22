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Появились новые подробности о сбежавшем из ИВС в Талгаре подозреваемом в изнасиловании

Опубликовано:

Бекарыс Қалмырзаев
Бекарыс Қалмырзаев. Фото: instagram.com/police_almobl

В ДП Алматинской области озвучили анкетные данные подозреваемого в изнасиловании, который сбежал из изолятора временного содержания в Талгаре, передает NUR.KZ.

"Департаментом полиции Алматинской области за совершение побега из изолятора временного содержания разыскивается Қалмырзаев Бекарыс Сәбитұлы 30.05.1998 года рождения.

Если у вас есть информация о местонахождении разыскиваемого, просьба немедленно сообщить в полицию по следующим телефонам: +7 727 727 90 44, +7 777 427 2915, +7 778 900 02 55 или 102", - говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании, гражданин К.

В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

В ДП Алматинской области добавили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2177190-poyavilis-novye-podrobnosti-o-sbezhavshem-iz-ivs-v-talgare-podozrevaemom-v-iznasilovanii/

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