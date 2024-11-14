Смерть офицера в Жаркенте: родные погибшего озвучили свою версию событий

Родные погибшего в Жаркенте военнослужащего считают, что его убили, сообщает сайт телеканала KTK. По их версии, смерть наступила от приема на удушье.

Сегодня в пресс-службе сухопутных войск РК сообщили, что в области Жетісу, в результате нарушения мер безопасности, от травм, несовместимых с жизнью, погиб офицер. Родные погибшего рассказали свою версию событий телеканалу KTK и заявили, что Дархана Даулета убили солдаты срочной службы.

"При проведении внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности объектов скончался капитан Даулет Дархан. Предварительно, от приема на удушье. По экспертизе показали, что тряпочкой его заткнули и душили его", - заявила тетя погибшего Гульмира Сабырова.

Она также рассказала, что получила сообщение, в котором утверждалось, будто ее племяннику связали руки и задушили, а позже тело офицера обнаружил старший лейтенант.

Гульмира Сабырова добавила, что Дархан с отличием окончил военный институт сухопутных войск и 5 лет служил в селе Отар Жамбылской области. Два месяца назад он перевелся в Жаркент.

Источник: KTK

На прошлой неделе, 7 ноября, в Департаменте Погранслужбы по ВКО сообщили о смерти военнослужащего срочной службы. По предварительной информации, причина смерти - суицид.

В октябре тело контрактника нашли в квартире одной из многоэтажек Шахтинска - его обнаружили повешенным на ремне. Сообщалось, что по предварительной информации, военнослужащий контрактной службы совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта.

До этого в Алматы на территории Военного института сухопутных войск нашли тело военнослужащего. Информацию прокомментировали в МВД и в пресс-службе института.

В области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По факту было возбуждено уголовное дело.

Несмотря на череду трагедий, в сентябре текущего года вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев заявил, что в обществе сформировались два противоречивых и некорректных мнения: первое заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второе - в наличии якобы дедовщины среди личного состава. Оба утверждения, по словам спикера, не соответствуют действительности.

А замглавы департамента Вооруженных сил на вопрос журналиста о дедовщине также заявил, что в казахстанской армии ее не существует.

При этом министр обороны Руслан Жаксылыков отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Некоторым из них он сделал выговор.