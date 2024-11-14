Офицер погиб на юге Казахстана

Сегодня в области Жетісу в результате нарушения мер безопасности от травм, несовместимых с жизнью, погиб офицер, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сегодня, 14 ноября, в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

"Командование Сухопутных войск выражает соболезнование родным и близким погибшего, им будет оказана вся необходимая помощь", - уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в области Абай на территории воинской части Аягозского гарнизона погиб солдат-срочник. Он получил травму, несовместимую с жизнью. Было возбуждено уголовное дело.

А в Алматинской области во время учений взорвалась граната. В результате происшествия пострадали двое сотрудников СОБР. Одного из них госпитализировали в городскую больницу с травмами.