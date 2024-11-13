Чиновник соврал о наличии больничного листа и предстал перед судом в Акмолинской области

Суд привлек к ответственности за предоставление ложных сведений руководителя Отдела земельных отношений одного из районов Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Как сообщает пресс-служба судов Акмолинской области, судебная коллегия по административным делам региона при апелляционном рассмотрении дела направила судебный запрос в Отдел земельных отношений района, чтобы получить информацию, необходимую для рассмотрения иска.

Отмечается, что коллегия предупредила руководителя Отдела земельных отношений о необходимости своевременно предоставить сведения и документы. Однако в срок ответ на запрос не был предоставлен.

"Руководитель отдела Ж. пояснил суду, что запрос не получал ввиду отсутствия на рабочем месте по уважительной причине - находился на больничном, а исполняющего обязанности не назначали. Главный специалист отдела подтвердила показания своего руководителя.

Суд запросил с районной больницы подтверждение о наличии больничного листа у Ж., на который получен ответ, что больничный лист не открывался. На следующем судебном заседании руководитель отдела признал факт предоставления ложных сведений о наличии больничного листа, специалист С. признала, что подтвердила недостоверные сведения руководителя", - говорится в сообщении суда.

В суде пояснили, что невыполнение запроса суда, предоставление суду не соответствующих действительности сведений свидетельствуют о неуважении к органу, а также нарушают Этический кодекс госслужащих и указывают на злоупотребление процессуальными правами, что привело к отложению судебного заседания.

В итоге на руководителя Отдела земельных отношений и на главного специалиста ведомства наложен штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) каждому в доход государства.

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