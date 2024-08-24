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Казахстанского чиновника наказали за то, что он постучал не в ту дверь

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Человек стучит в дверь
Стук в дверь. Иллюстративное фото: Nastco/Getty Images

Состоялось внеочередное заседание Совета по этике, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Петропавловска Болата Конгужинова, передает NUR.KZ.

Заседание транслировали в прямом эфире. По данным Департамента Агентства РК по делам госслужбы по СКО, служебное расследование в отношении Болата Конгужинова проводилось после того, как он по ошибке постучал не в ту дверь и был привлечен к административной ответственности за нарушение тишины (ч.1 ст.437 КоАП РК) с наложением штрафа в размере 9 230 тенге.

Как рассказала главный специалист управления контроля в сфере госслужбы департамента Диана Салгарина, чиновник с нарушением норм Этического кодекса госслужащих согласился.

"Согласно взятым пояснениям, Конгужинов 19 апреля 2024 года в позднее время суток приехал к друзьям и постучал не в ту дверь. Вышла хозяйка квартиры, которая вызвала сотрудников полиции. Они составили протокол", - рассказала член Совета по этике.

По ее словам, Болат Конгужинов своими действиями нарушил общественный порядок и вызвал беспокойство у других граждан.

Заместитель руководителя отдела строительства рассказал подробности событий.

"Это было в апреле около 12 часов ночи. Адмпротокол не обжаловал, потому что тогда не придал этому значения", - отметил он.

Как пояснил госслужащий, он приехал к друзьям на съемную квартиру.

"Возможно, до этого они шумели. У меня телефон сел, я не знал точно, в какой квартире они находятся. Этаж мне только сказали. Постучал в соседнюю дверь. Женщина вышла с негативным настроением. Я пытался объяснить ей, но она меня не слушала. Приехала полиция. Я не стал спорить, протокол составили, оплатил штраф, дело закрыли", - рассказал Болат Конгужинов.

Также стало известно, что он более 40 раз привлекался к административной ответственности по результатам проверок в его отделе. Но, по его словам, это не его вина, а нарушения были обнаружены с 2016 года, еще до того, как он начал работать в должности.

В итоге, по мнению членов Совета по этике, чиновник совершил незначительный проступок, поэтому ему рекомендовали объявить строгий выговор.

Напомним, ранее за нарушение Этического кодекса аким поселка Бурабай Акмолинской области был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Установлено, что глава населенного пункта и ТОО заключили договор о государственных закупках на благоустройство площадки.

По данным прокуратуры, в процессе исполнения договорных обязательств аким Бурабая потребовал от предпринимателя выполнить дополнительные работы, не предусмотренные сметной документацией. В свою очередь, бизнесмен, находясь в зависимом положении от заказчика, выполнил часть этих работ. Своими действиями чиновник нанес материальный ущерб в размере 400 тыс. тенге субъекту бизнеса.

В этом же регионе акимам Ерейментауского и Жаркаинского районов Нурлану Мукатову и Жанболату Хамитову тоже объявили строгий выговор. Первому - из-за отсутствия надлежащей работы по вывозу мусора, второму - за ненадлежащее исполнение ряда поручений, данных акимом региона Маратом Ахметжановым, по ликвидации последствий паводка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2152827-kazahstanskogo-chinovnika-nakazali-za-to-chto-on-postuchal-ne-v-tu-dver/

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