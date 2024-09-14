Казахстанского чиновника наказали за медлительность

В Актау чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа за несвоевременное рассмотрение акта прокуратуры, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, постановлением суда за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа заместитель руководителя Департамента юстиции Мангистауской области был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 8 МРП (29 536 тенге).

"Дело об административном правонарушении возбуждено прокурором ввиду грубого нарушения требований Конституционного закона "О прокуратуре", регламентирующего сроки рассмотрения представления.

В частности, должностным лицом не приняты меры по надлежащему рассмотрению представления прокуратуры города свыше одного месяца, установленного законодательством", - рассказали в ведомстве.

После требования прокурора по результатам рассмотрения представления 8 частных судебных исполнителей привлечены к дисциплинарной ответственности, в доход государства взыскано свыше 11 млн тенге.

Государственный служащий вину полностью признал и оплатил наложенный штраф.

Напомним, ранее состоялось внеочередное заседание Совета по этике, на котором было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Петропавловска Болата Конгужинова. Как выяснилось, чиновник приехал к друзьям и постучал не в ту дверь. Его привлекли к ответственности за нарушение тишины, а также рекомендовали объявить ему строгий выговор.

А руководитель отдела образования Аксу в Павлодарской области был наказан за то, что на одном из детских утренников для особенных детей были розданы кульки с просроченными конфетами.