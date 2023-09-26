Чиновника наказали за курение в туалете акимата в Павлодарской области

Руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Железинского района Павлодарской области Дамира Агыбаева наказали за курение в здании акимата - выписали административный штраф, а сегодня это дело рассмотрели и на Совете по этике, передает корреспондент NUR.KZ.

На Совете по этике стало известно, что чиновник курил в общественном месте 8 сентября 2023 года.

Дамир Агыбаев в должности главы отдела экономики и бюджетного планирования работает с октября прошлого года. Ранее его ни за что не привлекали, а вот за курение полицейские выписали штраф. Заплатил нарушитель почти 26 тысяч тенге.

"С нарушением согласен. Ввиду отсутствия отведенного места для курения и, насколько память мне не изменяет, в связи с погодой я решил покурить в здании акимата, в туалете", - признался чиновник.

Члены Совета по этике высказали мнение, что население нужно учить соблюдать закон о запрете курения в общественных местах, и рекомендовали госслужащему вынести выговор.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с заместителем акима Риддера Асем Агажаевой. Она рассказала о том, что к ним в город приезжал блогер, а в конце можно было услышать нецензурное слово. После резонанса на чиновницу завели дисциплинарное дело.

В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ВКО сообщили, что сейчас Асем Агажаева находится на больничном. После того, как она выйдет на работу, проведение служебного расследования будет продолжено.