Чиновника наказали за курение в туалете акимата в Павлодарской области
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Руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Железинского района Павлодарской области Дамира Агыбаева наказали за курение в здании акимата - выписали административный штраф, а сегодня это дело рассмотрели и на Совете по этике, передает корреспондент NUR.KZ.
На Совете по этике стало известно, что чиновник курил в общественном месте 8 сентября 2023 года.
Дамир Агыбаев в должности главы отдела экономики и бюджетного планирования работает с октября прошлого года. Ранее его ни за что не привлекали, а вот за курение полицейские выписали штраф. Заплатил нарушитель почти 26 тысяч тенге.
"С нарушением согласен. Ввиду отсутствия отведенного места для курения и, насколько память мне не изменяет, в связи с погодой я решил покурить в здании акимата, в туалете", - признался чиновник.
Члены Совета по этике высказали мнение, что население нужно учить соблюдать закон о запрете курения в общественных местах, и рекомендовали госслужащему вынести выговор.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с заместителем акима Риддера Асем Агажаевой. Она рассказала о том, что к ним в город приезжал блогер, а в конце можно было услышать нецензурное слово. После резонанса на чиновницу завели дисциплинарное дело.
В Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по ВКО сообщили, что сейчас Асем Агажаева находится на больничном. После того, как она выйдет на работу, проведение служебного расследования будет продолжено.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038235-chinovnika-nakazali-za-kurenie-v-tualete-akimata-v-pavlodarskoy-oblasti/