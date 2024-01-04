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Чиновника наказали за детские кульки с просроченными конфетами в Павлодарской области

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Мальчик держит конфеты
Сладости. Иллюстративное фото: Stuart Stevenson photography/Getty Images

Руководитель отдела образования Аксу наказан за то, что на одном из детских утренников для особенных детей были розданы кульки с просроченными конфетами, передает Pavlodarnews.kz.

Виновного в инциденте, как пишет региональное издание, определило управление образование Павлодарской области.

Кульки с просроченными конфетами, как выяснилось ранее, раздавали на новогоднем утреннике для особенных детей. Первыми забили тревогу родители детей, которые пожаловались на твердость конфет и подозрительный запах.

Отмечается, что данные кульки завез поставщик накануне праздника, а оплатило просроченные сладости одно из предприятий региона. 

В итоге, как сообщает издание, управлением образования региона руководителю отдела образования Аксу, где, вероятно, и был утренник, вынесли дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. 

Напомним, ранее мы писали о том, что дети из Аксу получили просроченные конфеты на Новый год - инцидент произошел на торжественном мероприятии с участием особенных детей. Тогда руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов извинился перед родителями. По словам Смагулова, подарки должны были после инцидента заменить.

Отметим, что это не первый скандал с просрочкой в Казахстане за последнее время.

В октябре в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

Отдел образования организовал оперативную рабочую группу, которая провела проверку столовой в этой школе. К директору школы была применена дисциплинарная мера. Индивидуальному предпринимателю отправлено уведомление.

Через несколько дней просроченную еду нашли еще в одной школе Алматинской области.

В одном из сел региона в столовой школы обнаружили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям, однако некоторые родители высказали жалобы.

Их заинтересовало, почему продукты компания закупает на базаре вместо того, чтобы брать их у проверенных поставщиков. Директор школы пояснил, что отказываться от услуг частной компании они не могут, так как это госзаказ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053967-pavlodarskogo-chinovnika-nakazali-za-detskie-kulki-s-prosrochennymi-konfetami/

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