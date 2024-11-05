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Чиновник из Минтранспорта хотел завысить статистику и был наказан

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Мужчина подписывает докуенты
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместителю председателя Комитета Минтранспорта вынесен строгий выговор за попытку завышения статистики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу транспортной прокуратуры.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, заместителю председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта вынесен строгий выговор за нарушение этических принципов госслужбы.

"Руководитель комитета требовал от своих подчиненных предоставление завышенных данных транспортных компаний об объемах перевозок грузов и пассажиров. Такие действия могли привести к искажению объективной картины на рынке транспортных перевозок страны и нарушению прав более 2,5 тысячи предпринимателей.

Кроме того, функции по сбору данных в области государственной статистики закреплены за Бюро национальной статистики и не входят в компетенцию Министерства транспорта", - отмечается в сообщении главной транспортной прокуратуры.

В итоге по рекомендации Совета по этике Агентства РК по делам государственной службы, заместитель руководителя комитета привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что заместителя главы Комитета культуры МКИ и зампреда Госцентра поддержки национального кино привлекли к ответственности за невыпущенные в прокат фильмы, на которые из бюджета было потрачено 921 млн тенге.

Недавно мы также писали, что в Актау чиновника привлекли к административной ответственности в виде штрафа за медлительность, а именно - за несвоевременное рассмотрение акта прокуратуры.

Рассказывали также о деле в отношении заместителя руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства акимата Петропавловска Болата Конгужинова. Как выяснилось, чиновник приехал к друзьям и постучал не в ту дверь. Его привлекли к ответственности за нарушение тишины, а также рекомендовали объявить ему строгий выговор.

А руководитель отдела образования Аксу в Павлодарской области был наказан за то, что на одном из детских утренников для особенных детей были розданы кульки с просроченными конфетами.

В прошлом году руководителя отдела экономики и бюджетного планирования Железинского района Павлодарской области Дамира Агыбаева наказали за курение в здании акимата - ему выписали административный штраф. А Совет по этике решил, что чиновнику нужно вынести выговор.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183375-chinovnik-iz-mintransporta-hotel-zavysit-statistiku-i-byl-nakazan/

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