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Двух чиновников наказали за невыпущенные в прокат фильмы, на которые потратили 921 млн тенге

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Пустые кресла стоят кинозале
Кинозал. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заместителя главы Комитета культуры МКИ и зампреда Госцентра поддержки национального кино привлекли к ответственности за невыпущенные в прокат фильмы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на сайте прокуратуры Алматы, надзорный орган провел проверку законности освоения бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино за 2019-2023 годы.

В ходе проверки прокуроры установили факты неэффективного финансирования национальных фильмов, в частности, как считают прокуроры, финансировать эти картины было экономически нецелесообразно.

Так, в 2019-2021 годах были выделены 500 млн тенге на казахстанский фильм "Выбор". Однако, несмотря на полную государственную поддержку, фильм так и не вышел в прокат и даже не получил прокатное удостоверение.

"Государство лишено возможности получения 20% доли дохода от проката и показа фильма, предусмотренного законодательством. Аналогично не вышел в прокат фильм "Тырналар", профинансированный на сумму 421 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.

Помимо этого, прокуроры установили, что единая автоматизированная информационная система мониторинга фильмов, которая позволила бы отслеживать статистику по кинопоказам и проданным билетам во всех кинотеатрах страны, а также по бюджету фильма, не была внедрена в действие.

"Отдельные нарекания вызывает работа экспертного совета, которым проводится необъективный отбор кинопроектов. Более того установлены факты, где продюсеры, режиссеры, актеры, учредители кинокомпаний одновременно являлись членами экспертного совета, и в последующем проект получил финансирование, что противоречит постановлению правительства.

Результаты проверки свидетельствуют о том, что несмотря на оказываемую огромную государственную финансовую поддержку, ожидаемые цели и задачи не достигнуты", - подвели итоге в ведомстве.

В итоге по акту надзора прокуратуры города к дисциплинарной ответственности привлечены заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации РК и заместитель председателя правления НАО "Государственный центр поддержки национального кино".

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что алматинские прокуроры выявили хищение бюджетных средств, выделенных для поддержки национального кино. По этому факту было начато досудебное расследование.

Позже мы подробно рассказывали, сколько денег выделили в Казахстане на производство фильмов за пять лет - за это время было профинансировано 103 проекта, из которых завершено производство 98 фильмов различных жанров.

Добавим, что в январе этого года министр Аида Балаева рассказала о проблемах киностудии "Казахфильм" и казахстанского кинематографа в целом, а также объяснила, как их собираются решать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2171355-pervogo-zampreda-komiteta-kultury-almaty-nakazali-za-nevypushchennyy-v-prokat-film/

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