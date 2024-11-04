Казахстанцу дали реальный тюремный срок за неоднократное нарушение условий пробации

В Алматы мужчине заменили условный срок на реальный из-за неоднократных нарушений условий пробационного режима, передает NUR.KZ со ссылкой на суды Алматы.

Как сообщает пресс-служба судов Алматы, в Турксибском районном суде рассмотрено представление службы пробации о замене ранее назначенного наказания в виде условного осуждения в отношении гражданина А.

Отмечается, что представление внесено в связи с неоднократным нарушением условий режима пробационного режима.

"Установлено, что осужденный, без уведомления уполномоченного органа, выезжал за пределы административно-территориальной единицы, где посещал увеселительные заведения, и, представляясь советником председателя "Центра содействия политике президента по противодействию коррупции" и почетным гражданином РК, посещал мероприятия и давал интервью телеканалам", - говорится в сообщении суда.

По данным ведомства, ранее приговором Ауэзовского районного суда в ноябре 2023 года этот мужчина был признан виновным по п.2, ч. 4, статьи 190 УК РК (Мошенничество) и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

В итоге сегодня постановлением суда представление службы пробации удовлетворено.

Условный срок заменен на реальный, а срок отбытия наказания исчисляется с 4 ноября 2024 года.

Напомним, ранее аналогичная ситуация произошла с сыном депутата Турлыханова - Нурасылом Болатом. В феврале прошлого года младший сын Даулета Турлыханова Нурасыл оказался в центре скандала. Адвокат Анна Чернова рассказала о нападении на нее и ее супруга, адвоката Олега Чернова, в Алматы. По ее словам, нападавшим оказался сын депутата. Тогда Даулет Турлыханов подтвердил, что речь идет о его сыне.

В начале октября прошлого года суд вынес приговор по этому делу и оштрафовал сына Турлыханова. А в мае этого года уголовное дело в отношении сына Нурасыла Болата было вновь рассмотрено в Верховном суде - приговор был изменен. Болату было назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также увеличена сумма компенсации морального вреда до 1 млн тенге.

Однако в августе юрист Анна Чернова, пострадавшая от рук сына Турлыханова, опубликовала видео с разгуливающим в Алматы Нурасылом Болатом. Недавно в Сети появилась информация, что сын мажилисмена Турлыханова якобы вновь гуляет в ночное время, тогда как приговорен к ограничению свободы. Видео прокомментировали в КУИС, заявив, что готовится материал в суд для решения вопроса о замене наказания на лишение свободы.

22 октября стало известно, что сына Даулета Турлыханова отправили в колонию, заменив ему условный срок на реальный.