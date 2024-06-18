Строящиеся объекты снесли в предгорье Алматы (фото)
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В Алматы по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
"Внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты за отсутствием разрешительных документов.
В результате в отношении собственника приняты административные меры по ст. 316 ч.1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений", — отмечается в сообщении акимата.
25 апреля прошлого года Управлением градостроительного контроля Алматы было подано исковое заявление о сносе зданий в Медеуский районный суд.
В итоге решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен.
"К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского Департамента юстиции", — добавили в акимате.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2119533-stroyashchiesya-obekty-snesli-v-predgore-almaty/