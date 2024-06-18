Строящиеся объекты снесли в предгорье Алматы (фото)

В Алматы по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Внеплановая проверка, проведенная управлением, показала, что собственник (физлицо) возводит объекты за отсутствием разрешительных документов.

В результате в отношении собственника приняты административные меры по ст. 316 ч.1 с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений", — отмечается в сообщении акимата.

Снос строящихся объектов в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Снос строящихся объектов в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

25 апреля прошлого года Управлением градостроительного контроля Алматы было подано исковое заявление о сносе зданий в Медеуский районный суд.

В итоге решением суда от 22 сентября 2023 года иск о сносе удовлетворен.

Снос строящихся объектов в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"К демонтажу собственник приступил добровольно с участием судебных исполнителей городского Департамента юстиции", — добавили в акимате.