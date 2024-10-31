Незаконно построенную СТО сносят в Алматы (фото)
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Станцию технического обслуживания, которая была построена незаконно, сносят в Алматы. Судебные разбирательства при этом еще не завершены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
СТО расположена по улице Розыбакиева. Ранее в ходе внеплановой проверки управлением градостроительного контроля в отношении собственника ТОО приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.
Требования не были исполнены, 13 сентября управление инициировало иск в суд на снос объекта.
Судебные разбирательства не завершены, однако демонтаж объекта уже начат собственником в добровольном порядке.
В июне в элитной части Алматы снесли семиэтажное здание. Строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.
Позже в городе по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай.
В августе в Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181347-nezakonno-postroennuyu-sto-snosyat-v-almaty/