Незаконно построенную СТО сносят в Алматы (фото)

Станцию технического обслуживания, которая была построена незаконно, сносят в Алматы. Судебные разбирательства при этом еще не завершены, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

СТО расположена по улице Розыбакиева. Ранее в ходе внеплановой проверки управлением градостроительного контроля в отношении собственника ТОО приняты административные меры с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

Спецтехника на месте. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Требования не были исполнены, 13 сентября управление инициировало иск в суд на снос объекта.

Демонтаж здания. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Спецтехника. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Судебные разбирательства не завершены, однако демонтаж объекта уже начат собственником в добровольном порядке.

В июне в элитной части Алматы снесли семиэтажное здание. Строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.

Позже в городе по решению суда под снос попали три строящихся здания в микрорайоне Кольсай.

В августе в Алматы снесли торговые площадки и незаконно построенное кафе. Капитальная мансардная пристройка и коммерческое помещение были построены хозспособом.