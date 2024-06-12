Семиэтажное здание в элитном районе Алматы снесут (видео)
Опубликовано:
В Алматы сносят семиэтажное недостроенное здание в Медеуском районе. Снос будет совершен по решению суда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили о сносе здания по проспекту Достык, 170/1. Отмечается, что строительство на участке началось еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Потом участок был передан другому собственнику, который продолжил строительство.
При этом у него не было согласованного эскизного проекта, а о начале строительно-монтажных работ собственник так же не сообщил. Не было и авторского и технического надзоров. Кроме того, сообщают в акимате, новый собственник возвел на территории незаконные торговые объекты.
В результате управлением подан иск о сносе здания в Медеуский районный суд, который судом был удовлетворен, а апелляционная жалоба оставила решение суда первой инстанции без изменения. Также управление подало иск о сносе незаконных торговых объектов, которые тоже были снесены по решению суда.
Напомним, ранее строящееся здание площадью более 1350 м² в микрорайоне Шугыла Наурызбайского района попало под снос.
Также в Алматы снесли часть незаконно построенного в предгорном районе здания, находящегося по улице Кыз Жибек. Собственника привлекли к административной ответственности.
Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2116308-semietazhnoe-zdanie-v-elitnom-rayone-almaty-snesut/