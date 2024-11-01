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Собаку выбросил из окна пятого этажа житель Темиртау: заведено уголовное дело

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Полицейский в форме
Сотрудник полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За жестокое обращение с животными к уголовной ответственности привлечен житель Темиртау - он выбросил собаку из окна 5-го этажа, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным медиапортала МВД, сотрудники Старогородского отдела полиции Управления полиции Темиртау задержали 46-летнего мужчину, который бездушно отнесся к своему четвероногому питомцу.

"Он из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выбросил во двор собаку. В результате животное получило травмы и не могло передвигаться. Это произошло на глазах многих свидетелей, которые вызвали полицию, а собаку увезли в ветеринарную поликлинику.

Выяснилось, что неадекватный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный дал признательные показания", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Напомним, недавно инцидент произошел ранее на окраине Петропавловска. Над собакой издевались дети, взорвав в ухе животного петарду. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург. По их словам, из ушей, пасти и носа пса лилась кровь, а МРТ показала перелом черепа, разрыв нескольких органов и отек мозга. Тогда в полиции сообщали, что к ответственности за произошедшее привлекут мать одного из детей.

На днях стало известно, что щенок умер.

Отметим, что в текущем году неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

Также ранее в Атырауской области приговорили к ограничению свободы двух парней, которые заживо сожгли собаку.

Мы также писали, что в Акмолинской области депутат маслихата хладнокровно задавил собаку на авто. В ДП сообщили, что его привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181530-sobaku-vybrosil-iz-okna-pyatogo-etazha-zhitel-temirtau-zavedeno-ugolovnoe-delo/

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