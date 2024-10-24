Взорвали петарду в ухе собаки: кого накажут на резонансный случай в Петропавловске

В ДП Северо-Казахстанской области рассказали о результатах рассмотрения информации волонтеров о том, что подросток взорвал петарду в ухе собаки, сообщает телеканал "Астана".

Ранее мы писали, что казахстанка Наталья Чиркова рассказала о шокирующем случае в Петропавловске.

"Произошла чудовищная ситуация… Дети издевались над собакой, засунули в ухо петарду и взорвали ее. И на этот живодерский поступок смотрели дети. Как только узнали, что это произошло, волонтер выехала на поиски измученного щенка - ему примерно 4 месяца", - рассказала Наталья Чиркова.

В полиции тогда сообщили о начале проверки. Об ее результатах телеканалу сообщили в Департаменте полиции Северо-Казахстанской области.

"Проведена комиссия, по итогам которой в отношении матери мальчика собран материал по статье 127 части 1 КОАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего", - сообщили в ДП СКО.

Отметим, что в текущем году неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

Также в соцсетях распространились кадры с жителем Алматинской области - мужчина привязал к автомобилю, которым управлял, собаку. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело.

В мае этого года в городе Қонаев водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес лишь административное наказание. В июне двух парней задержали после того, как они заживо сожгли пса в Атырауской области.