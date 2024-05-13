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"Депутат хладнокровно переехал собаку": водителя наказали в Акмолинской области

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Собака отражается в зеркале автомобиля
Собака. Иллюстративное фото: pexels.com

В Сети появилась информация о том, что депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. В ДП региона сообщили, что мужчина привлечен к ответственности, передает NUR.KZ.

"Депутат хладнокровно переехал собаку на глазах у коллег в Акмолинской области, после чего вышел из машины и пошел "работать".

По словам очевидцев, собака не отбежала от машины, потому что доверяла людям. Ее постоянно подкармливали всем коллективом, не давая погибнуть в морозы. После такого акта садизма животному еще пытались как-то помочь, но не помогли. В итоге собаку загрузили в машину и похоронили", - указывается в Сети.

В ДП Акмолинской области прокомментировали инцидент.

"Отделом полиции Зерендинского района проведена проверка, в ходе которой полицейские привлекли к ответственности водителя за жестокое обращение с животным", - рассказали в ведомстве.

Добавим, что согласно ст.407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти (18 460 тенге), на должностных лиц – в размере десяти месячных расчетных показателей (36 920 тенге). 

Напомним, ранее судом №2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении депутата районного маслихата по обвинению в мошенничестве. Он получил 6 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2099600-deputat-hladnokrovno-pereehal-sobaku-voditelya-nakazali-v-akmolinskoy-oblasti/

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