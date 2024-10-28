Заживо сожгли собаку: двум парням вынесли приговор в Атырауской области

В Атырауской области обвиняемым в жестоком убийстве собаки вынесли приговор в межрайонном суде по делам несовершеннолетних, передает NUR.KZ со ссылкой на суды региона.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области было рассмотрено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшем его гибель.

По данным суда, двое подсудимых по предварительному сговору поймали на улице собаку, привязали его к столбу. Один из них облил его бензином и поджег, а другой несколько раз ударил животное железкой, что привело к его смерти.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями экспертиз.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание - ограничение свободы сроком на полгода, а подсудимые полностью признали вину, раскаялись в содеянном и просили смягчить наказание.

В итоге решением суда парни признаны виновными по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животным" совершенное группой лиц по предварительному сговору и им назначено наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В июне этого года в Сети появилось видео жестокого убийства собаки, где ее облили бензином и подожгли. На резонансное видео отреагировали в Департаменте полиции Атырауской области. Сообщалось, что по данному факту установлены и задержаны подозреваемые 2003-го и 2007 года рождения. Подозреваемый 2003 года рождения был водворен в ИВС.

Ранее в Сети появилась информация, что депутат одного из маслихатов в Акмолинской области на глазах у коллег переехал собаку. В ДП региона сообщили, что мужчина привлечен к ответственности.

В городе Қонаев Алматинской области водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес административное наказание.

Позже о случаях жестокого обращения с животными в Казахстане высказался глава Минэкологии, который заявил, что такие действия "недопустимы для нормального человека", и призвал таких людей наказывать по закону.

Добавим, что согласно ст.316 УК РК:

1. Жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.

2. Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, -

наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) в отношении двух и более животных;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) неоднократно;

4) в присутствии малолетних;

5) публично или с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, -

наказываются штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.