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Эзотерика

"Зубы выбиты, дырка в голове": в избиении собак обвинили работников центра отлова в Шымкенте

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Собаки в клетке
Собаки. Иллюстративное фото: pexels.com

В жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео, передает сайт телеканала КТК.

Волонтеры в Шымкенте засняли на видео жестокое избиение бродячих собак в центре отлова. Зоозащитники, приносящие в учреждение корм, заявили, что в данном месте в отношении животных часто применяют физическую силу. После кровавой сцены они вызвали полицейских.

"Явно избитый. Все зубы выбиты. Дырка в голове", - говорит очевидица.

О произошедшем телеканалу поведала волонтер.

"Вчера наш волонтер приехала сюда. Дверь ей не открывали. Она не могла доораться. Она привезла кашу для малышей. Двери ей не открывали, ворота, и она из-за ворот запечатлела эти кадры. Не могли их расцепить, поволокли волоком. Волокли волоком до той двери. Собака одна уперлась. И вот этим железным штырем ее избивали по позвоночнику. Это снял волонтер наш", - говорит одна из городских волонтеров.

Сотрудника, избившего собаку, уволили. При этом в центре телеканалу сообщили, что он таким образом защищался - по их словам, животное его покусало.

"По словам санитара, собака укусила его за ноги. Он испугался и ударил пса пластмассовым шлангом. Его уже освободили от должности. Но мы считаем, что санитар сделал это не специально. Он действовал в целях собственной безопасности. Тем более он работал добросовестно, ухаживал за животными", - говорит начальник отдела ветеринарии управления сельского хозяйства и ветеринарии Шымкента Ерлан Абденов.

Однако волонтеры утверждают, что животные в центре отлова до этого сидели сутки без еды и воды. При этом и спокойных, и буйных питомцев держали в одном месте.

Источник: КТК

Ранее сегодня в соцсетях распространились кадры с жителем Алматинской области - мужчина привязал к автомобилю, которым управлял, собаку. В полиции сообщили, что возбудили уголовное дело.

Напомним также, что в сентябре 2022 года водитель КамАЗа в Алматинской области привязал собаку и тащил по дороге. В апреле прошлого года другой автомобилист на трассе близ Алматы поступил с животным так же. За пса вступились неравнодушные граждане. В мае того же года житель Шымкента тащил собаку за ошейник, находясь за рулем.

В мае этого года в городе Қонаев водитель привязал собаку к своей машине и протащил по дороге. За это он понес лишь административное наказание. В июне двоих парней задержали после того, как они заживо сожгли пса в Атырауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2154625-zuby-vybity-dyrka-v-golove-v-izbienii-sobak-obvinili-rabotnikov-centra-otlova-v-shymkente/

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