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Эзотерика

Умер щенок, в ухе которого дети взорвали петарду в Петропавловске

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Щенок Пегас
Щенок Пегас. Скриншот: youtube.com/@newsKTK

Бездомный щенок, над которым издевались дети в Петропавловске и взорвали в его ухе петарду, не смог выжить. За его жизнь ветеринары боролись две недели, передает сайт телеканала КТК.

По информации телеканала, щенок по кличке Пегас выжить не смог.

Напомним, что инцидент произошел ранее на окраине Петропавловска. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург. По их словам, из ушей, пасти и носа пса лилась кровь, а МРТ показала перелом черепа, разрыв нескольких органов и отек мозга.

Тогда в полиции сообщали, что к ответственности за произошедшее привлекут мать одного из детей.

Источник: КТК

Отметим, что в текущем году неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

Вчера в Атырауской области приговорили к ограничению свободы двух парней, которые заживо сожгли собаку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2180342-umer-shchenok-v-uhe-kotorogo-deti-vzorvali-petardu-v-petropavlovske/

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