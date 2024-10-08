Больше 10 собак отравили в Костанае

Массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 трупов нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта, передает сайт телеканала КТК.

Зоозащитники заявили, что собак убили неизвестным веществом - они объявили о вознаграждении за сведения о живодерах.

Отравленных питомцев волонтеры приюта находили за пределами территории. Сейчас их уже больше десяти

По словам зоозащитников среди мертвых есть и соседские собаки.

Волонтеры просмотрели камеры, чтобы разобраться в ситуации, и выяснили, что псы умирали в мучениях, бились в конвульсиях, у многих изо рта шли пена и кровь.

Также выяснилось, что неизвестные специально подзывали собак подальше от камер.

"За вчерашний день было найдено шесть трупов, четыре еще считаются пропавшими без вести. Есть еще собаки на соседних улицах убитые, не являющиеся нашими, но с теми же признаками. Мы бы хотели, чтобы человек, совершивший данное деяние, понес наказание", - заявила председатель ОО "Надежда плюс KST" Александра Лебединская.

Произошедшее прокомментировали в полиции.

"По факту обнаруженных тел собак в костанайском приюте для бездомных животных полицией начато досудебное расследование. Для выяснения обстоятельств в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщила старший дознаватель управления дознания ДП Костанайской области Наталья Молдабаева.

Источник: КТК.