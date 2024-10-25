Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Видео задержания сбежавшего из ИВС в Талгаре появилось в Сети

Опубликовано:

Задержание подозреваемого.
Задержание подозреваемого. Фото: instagram.com/police_almobl

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео задержания сбежавшего из ИВС в Талгаре несколько дней назад, передает NUR.KZ.

В частности, видео задержания подозреваемого в изнасиловании, который сбежал из ИВС Талгара несколько дней назад, появилось в Телеграм-канале ZTB NEWS.

В описании к видео сообщается, что задержать беглеца помогли неравнодушные жители Алматинской области.

Ранее стало известно, что в Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании, сбежавший из ИВС в Талгаре несколько дней назад.

Как сообщили в департаменте полиции, подозреваемый вновь водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

Напомним, на днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.

Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.

По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

В ДП Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.

Вчера, комментируя произошедшее, замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178795-video-zaderzhaniya-sbezhavshego-iz-ivs-v-talgare-poyavilos-v-seti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie