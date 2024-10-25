Видео задержания сбежавшего из ИВС в Талгаре появилось в Сети

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео задержания сбежавшего из ИВС в Талгаре несколько дней назад, передает NUR.KZ.

В частности, видео задержания подозреваемого в изнасиловании, который сбежал из ИВС Талгара несколько дней назад, появилось в Телеграм-канале ZTB NEWS.

В описании к видео сообщается, что задержать беглеца помогли неравнодушные жители Алматинской области.

Ранее стало известно, что в Алматинской области задержан подозреваемый в изнасиловании, сбежавший из ИВС в Талгаре несколько дней назад.

Как сообщили в департаменте полиции, подозреваемый вновь водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи.

Напомним, на днях из изолятора временного содержания в Талгаре совершил побег подозреваемый в изнасиловании. В связи с этим был введен план "Сирена". На ключевых маршрутах выставили блокпосты, и все силы и средства направили на поиск и задержание мужчины.

Позже стражи порядка озвучили анкетные данные подозреваемого.

Если вину подозреваемого докажут, ему придется ответить не только за изнасилование несовершеннолетней, но и за побег.

По словам соседей, мужчина привлекался и раньше. Потом жил с матерью. Недавно она удочерила внучку-школьницу. Как раз в ее изнасиловании и подозревают беглеца.

В ДП Алматинской области сообщили, что для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка.

Вчера, комментируя произошедшее, замглавы МВД пообещал привлечь виновных к ответственности.