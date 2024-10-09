Доход - более 100 млн тенге: за незаконный майнинг осудили двух жителей Шымкента (видео)

Двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты, осудили в Шымкенте. Ущерб от их деятельности составил свыше 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Преступная деятельность двух граждан, организовавших подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты (цифровая валюта) в Шымкенте, изобличена сотрудниками АФМ, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Установлено, что в период с апреля 2023 по февраль 2024 года указанные лица организовали майнинговую ферму с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге.

Они приговорены к 2 годам лишения свободы и 2,5 года ограничения свободы соответственно, с конфискацией имущества на сумму почти 370 млн тенге в виде 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), незаконно добытых цифровых активов (биткоины)", - говорится в сообщении.

В целом, по данным ведомства, с начала года выявлено 4 факта организации незаконных майнинговых ферм с преступным доходом почти 400 млн тенге.

Здесь же напомнили, что незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, возрастают риски сбоев поставки и дефицита электроэнергии потребителям и предпринимателям.

Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только при наличии соответствующей лицензии.

Напомним, данную подпольную майнинговую ферму нашли в Шымкенте еще в мае прошлого года. По данным АФМ, на месте были обнаружены и изъяты 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документация.

Недавно нелегальную майнинговую ферму обнаружили в Астане. Отмечалось, что подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса.

В сентябре в Костанайской области была пресечена деятельность нелегальных майнеров. Сообщалось, что группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии. "При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

Стоит отметить, что в Казахстане работа по выявлению "серых" майнеров активизировалась в 2022 году. В январе депутат ходе пленарного заседания мажилиса предложил правительству механизм борьбы с этим явлением. Он заявил, что майнеры потребляют более 1400 мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны и уходя от налогов.

Компетентные органы начали проверки на предмет выявления незаконной деятельности.

При этом летом 2023 года министр энергетики сообщал, что "серых" майнеров в Казахстане почти не осталось.