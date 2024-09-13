Нелегальные майнеры работали в одном из городов Казахстана (видео)

Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, установлено, что группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии.

"При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

В результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки", - рассказали в ведомстве.

Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводили деньги.

По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн тенге.

"С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест", - добавили в АФМ.

Здесь отметили, что в своем Послании глава государства заявил о необходимости продолжения работы по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялись 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью более 1,2 млрд тенге.

Системная работа Агентства по финансовому мониторингу в сфере противодействия незаконному майнингу будет продолжена.

"Уважаемые граждане!

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с Законом РК "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана", - обратились в ведомстве.

Напомним, весной этого года в Шымкенте была обнаружена подпольная майнинговая ферма. Сотрудники АФМ изъяли свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документацию. Было начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

В целом, в Казахстане активизировалась работа по выявлению "серых" майнеров в 2022 году. В январе депутат ходе пленарного заседания мажилиса предложил правительству механизм борьбы с этим явлением. Он заявил, что майнеры потребляют более 1400 Мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны и уходя от налогов.

Компетентные органы начали проверки на предмет выявления незаконной деятельности.

Летом 2023 года сообщалось, что "серых" майнеров в Казахстане почти не осталось.