Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Нелегальные майнеры работали в одном из городов Казахстана (видео)

Опубликовано:

Майнинг в Рудном
Следственные действия. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Деятельность нелегальных майнеров пресечена Агентством по финансовому мониторингу в Костанайской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале АФМ, установлено, что группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии.

"При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

В результате проведенных обысков изъято более 150 единиц майнингового оборудования (ASIC), устройства для их вентиляции и охлаждения, Wi-Fi роутеры, мобильные телефоны и ноутбуки", - рассказали в ведомстве.

Специальным подразделением АФМ по работе с незаконными цифровыми активами идентифицированы аккаунты на криптобирже, куда поступала незаконно добытая криптовалюта, а также счета в банках, куда выводили деньги.

По предварительным подсчетам, преступный доход и оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн тенге.

"С санкции суда на все имущество и незаконно добытые цифровые активы подозреваемого, хранящиеся на аккаунте в криптобирже, наложен арест", - добавили в АФМ.

Здесь отметили, что в своем Послании глава государства заявил о необходимости продолжения работы по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в 2024 году уже состоялись 7 приговоров, по которым в рамках досудебного расследования арестовано имущество, добытое преступным путем, стоимостью более 1,2 млрд тенге.

Системная работа Агентства по финансовому мониторингу в сфере противодействия незаконному майнингу будет продолжена.

"Уважаемые граждане!

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с Законом РК "О цифровых активах в Республике Казахстан" на территории Республики Казахстан деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию, а выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана", - обратились в ведомстве.

Напомним, весной этого года в Шымкенте была обнаружена подпольная майнинговая ферма. Сотрудники АФМ изъяли свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документацию. Было начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

В целом, в Казахстане активизировалась работа по выявлению "серых" майнеров в 2022 году. В январе депутат ходе пленарного заседания мажилиса предложил правительству механизм борьбы с этим явлением. Он заявил, что майнеры потребляют более 1400 Мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны и уходя от налогов.

Компетентные органы начали проверки на предмет выявления незаконной деятельности.

Летом 2023 года сообщалось, что "серых" майнеров в Казахстане почти не осталось.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2160858-nelegalnye-maynery-rabotali-v-odnom-iz-gorodov-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie