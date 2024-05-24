Подпольную майнинговую ферму нашли в Шымкенте (видео)

В Шымкенте обнаружена подпольная майнинговая ферма. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Группа лиц в период с апреля 2023 года по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документация.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

В АФМ отметили, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.

Напомним, в Казахстане активизировалась работа по выявлению "серых" майнеров в 2022 году. В январе депутат Кудайберген Ержан в ходе пленарного заседания мажилиса предложил правительству механизм борьбы с этим явлением. Он заявил, что майнеры потребляют более 1400 Мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны и уходя от налогов.

Компетентные органы начали проверки на предмет выявления незаконной деятельности.

Летом 2023 года сообщалось, что "серых" майнеров в Казахстане почти не осталось.