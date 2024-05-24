Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подпольную майнинговую ферму нашли в Шымкенте (видео)

Опубликовано:

Шымкент
Шымкент. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Шымкенте обнаружена подпольная майнинговая ферма. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

"Группа лиц в период с апреля 2023 года по февраль 2024 года организовала подпольную майнинговую ферму по добыче криптовалюты с извлечением дохода в особо крупном размере на общую сумму более 100 млн тенге", - сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

По данным ведомства, обнаружены и изъяты майнинговая ферма по добыче криптовалюты, состоящая из свыше 1000 штук АSIC майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документация.

В настоящее время проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

В АФМ отметили, что незаконная деятельность в этой индустрии приводит к возникновению определенных рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны.

Напомним, в Казахстане активизировалась работа по выявлению "серых" майнеров в 2022 году. В январе депутат Кудайберген Ержан в ходе пленарного заседания мажилиса предложил правительству механизм борьбы с этим явлением. Он заявил, что майнеры потребляют более 1400 Мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны и уходя от налогов.

Компетентные органы начали проверки на предмет выявления незаконной деятельности.

Летом 2023 года сообщалось, что "серых" майнеров в Казахстане почти не осталось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106330-podpolnuyu-mayningovuyu-fermu-nashli-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.