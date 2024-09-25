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Многомиллионный ущерб: нелегальную майнинговую ферму обнаружили в Астане (видео)

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Майнинговая ферма
Майнинговая ферма. Кадр из видео: instagram/afm_rk

АФМ расследуется уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории Астаны без соответствующей лицензии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу в Telegram-канале, подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса.

"Стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге. В ходе досудебного расследования изъято почти 1 300 единиц майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге", - говорится в сообщении. .

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 201 УПК разглашению не подлежат.

Напомним, в сентябре в Костанайской области была пресечена деятельность нелегальных майнеров. Сообщалось, что группа лиц в городе Рудном осуществляла добычу необеспеченного цифрового актива (криптовалюты) Bitcoin без наличия соответствующей лицензии. "При этом нелегальные майнеры потребляли объем электроэнергии, соизмеримый с потреблением 3 районных центров или 27 средних школ или 13 больниц, что оказывало колоссальную нагрузку на местные электросети.

Весной этого года в Шымкенте была обнаружена подпольная майнинговая ферма. Сотрудники АФМ изъяли свыше 1000 АSIC-майнеров (оборудование по добыче биткоинов), ноутбуки, видеорегистраторы, флэш-носители, мобильные телефоны и документацию. Было начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

Стоит отметить, что в Казахстане работа по выявлению "серых" майнеров активизировалась в 2022 году. В январе депутат ходе пленарного заседания мажилиса предложил правительству механизм борьбы с этим явлением. Он заявил, что майнеры потребляют более 1400 мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны и уходя от налогов.

Компетентные органы начали проверки на предмет выявления незаконной деятельности.

Летом 2023 года министр энергетики сообщал, что "серых" майнеров в Казахстане почти не осталось.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2165649-mnogomillionnyy-ushcherb-mayningovuyu-fermu-obnaruzhili-v-astane/

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