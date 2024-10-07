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"Создали банду и буллят": в Актау расследуют избиение несовершеннолетних девочек

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Девочка плачет
Девочка-подросток. Иллюстративное фото: MementoJpeg / Getty Images

В Актау на видео засняли избиение несовершеннолетних девочек. В полиции по факту побоев проводится досудебное расследование, передает Lada.kz.

Как сообщает региональное издание, в распоряжении редакции оказалось видео, на котором одна девушка избивает другую. Отмечается также, что видео сопровождается аудиозаписью, на которой одна из мам несовершеннолетней девочки рассказала, что группа девушек в возрасте от 19 до 21 года создала банду и собирает вокруг себя подростков. Они, согласно информации в присланной аудиозаписи, избивают девочек, притесняют их и устраивают буллинг.

"Моя дочь по глупости попала к ним. Они знакомятся с девочками в торговых центрах, заманивают их в свою компанию, говоря, что они красивые, и предлагают дружбу. Дети начинают с ними общаться, их располагают к себе, а затем начинают манипулировать. Они пугают и избивают девочек. Когда происходят избиения, это снимают на камеру и выкладывают в социальные сети", - рассказала мама одной из девочек.

На видео, опубликованном в Telegram-канале редакции, одна из девушек наносит удары кулаком по подростку и бьет по голове.

"Мне позвонили и сообщили, что мою 12-летнюю дочь избивают в районе торгового центра. Я сразу начала звонить ей, но она не отвечала. Меня стало трясти от волнения, на улице уже было темно, девятый час вечера. Мы с мужем сразу выехали к торговому центру. Когда мы прибыли, уже было темно, и позади торгового центра не было ни одной камеры. Мы добежали туда и увидели 20-30 человек.

На момент нашего прихода толпа девушек уже избила одну девочку-подростка и отправила ее домой. Второй девочке разбили губу, но моя дочь не пострадала. На место сразу вызвали полицию", - цитирует издание слова одной из родительниц.

В полиции региона сообщили, что по факту побоев проводится досудебное расследование и все участницы инцидента установлены.

"Установлены и доставлены в полицию все участницы, причастные к данному инциденту. Также законные представители будут привлечены к административной ответственности по факту неисполнения обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего.

Материал будет направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате. Правонарушительницы поставлены на профилактический учет. В настоящее время ведутся всесторонние следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Талгаре возле одного из магазинов была слышна стрельба. В полиции рассказали, что в ночь на 4 октября между группой молодых людей произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку. В результате конфликта двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении.

Позже стражи порядка показали кадры задержания подозреваемых.

Как стало известно, в результате случившегося погиб 16-летний подросток, а все началось с конфликта в магазине, который арендует семья Болат.

Также ранее в Сети появилось видео издевательств подростков над сверстником в Алматинской области. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела.

А в начале учебного года в Актюбинской области в ходе конфликта между школьниками был убит ученик 9-го класса.

Также сообщалось, что в Астане подростка избили толпой в автобусе за громкий разговор. В полиции проводили розыскные мероприятия.

Мы также писали, что полиция Астаны допросила школьников и родителей одной из столичных школ после публикации в Сети видео, на кадрах которого школьники избивают другого учащегося.

Отметим, что депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил снизить возраст, с которого может наступать уголовная ответственность за совершение преступления, до 12 лет. Депутат отметил, что казахстанцы неоднократно были шокированы новостями об изнасилованиях, избиениях и убийствах несовершеннолетних такими же подростками.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2171146-sozdali-bandu-i-bullyat-v-aktau-rassleduyut-izbienie-nesovershennoletnih-devochek/

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